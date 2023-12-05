دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة بعد أن فقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الشعب منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال لابيد في بيان: "لقد حان الوقت لأن تعود هذه الحكومة إلى ديارها. فكل يوم تتفاقم الإهانة.. أولئك الذين يفشلون بهذه الطريقة لا يمكنهم الاستمرار".

من جهته، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الأسبق يوفال ديسكن، الاثنين، إنه ينبغي على نتنياهو "أن يعود إلى بيته الآن".

وكتب ديسكن في مقال نشرته القناة 12 الإسرائيلية: "لماذا يجب على نتنياهو أن يعود إلى بيته الآن؟ إن سلوك نتنياهو منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يفسر جيداً لماذا يجب عليه العودة إلى بيته الآن".

وأضاف: "في أول أسبوعين، بدا نتنياهو بارداً ومهزوماً، ورجلاً دمَّره عالمه، وليس عالمنا بالضرورة".

وفي إشارة إلى رفض نتنياهو تحمل مسؤولية إخفاق هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غلاف قطاع غزة، قال ديسكن: "بعد مرور مرحلة الصدمة، من المستحيل اكتشاف مليغرام من الذنب، أو ملليمتر من المسؤولية، ولا يوجد ذرة تعاطف مع عائلات الضحايا".

وأردف ديسكن: "لغة جسده باردة، ومؤخراً متغطرسة ومتعجرفة، وقبل كل شيء تتجنب الحقيقة".

ورأى رئيس "الشاباك" الأسبق أنه "لا فائدة من بقاء مثل هذا الجحيم (نتنياهو) على كرسيه، في ظل قضية المختطفين الذين ما زالوا في الأسر (لدى حماس)".

وأضاف أن "نتنياهو لا يملك أدنى قدر من التواضع، وهو أمر ضروري للغاية لعملية التصحيح العميقة التي تحتاج إليها بلادنا بشدة".

وقال ديسكن: "نحن بحاجة إلى تنفس الأكسجين، لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح في كل الجوانب".

وأكد أنه "يجب أن نختار في الانتخابات المقبلة قيادة جديدة وجديرة، متواضعة، والأهم من ذلك، قيادة تحب الشعب، وليس نفسها".

ويواجه نتنياهو انتقادات داخلية بسبب رفضه تحمل المسؤولية عن إخفاق التنبؤ المسبق بهجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية الأخيرة إلى أن 27 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.