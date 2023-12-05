أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الثلاثاء، استهداف آليات إسرائيلية وقنص جنود شرقي مدينة خان يونس، وقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية.

وذكرت الكتائب في بيانات مقتضبة، أن مقاتليها استهدفوا ما مجموعه 16 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وحسب بيانات كتائب القسام، شملت الاستهدافات دبابات وجرافة عسكرية متوغلة في المنطقة. وأفادت في بيان بأن مقاتليها "تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسّامية، شرقي خان يونس، وأصابوهما إصابة مباشرة".

وفي بيان منفصل ذكرت أن "كتائب القسام تستهدف تحشيدات للعدو (الإسرائيلي) شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية".

كما قالت في بيانين صباحاً وظُهراً، إنها قصفت مدينة "بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية، رداً على المجازر بحق المدنيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، الثلاثاء، "مقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة". وراتفعت بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إلى 5 قتلى.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آلية لجيش الاحتلال بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرقي خان يونس.

كما أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع الجنود الإسرائيليين في محيط مسجد أبو دلال، شرقي مدينة خان يونس.

وعلى الحدود اللبنانية، أعلن حزب الله اللبناني استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات بما سمّاها "الأسلحة المناسبة".

وأكد بيان مقتضب للحزب أنه حقق إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح أمس (الاثنين)، إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجراً، واستهدفت موقعاً عسكرياً بمستوطنة شتولا الحدودية.

وأورد حزب الله: "استهدفنا تجمعاً لجنود الاحتلال بموقع رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة"، مضيفاً: "حققنا إصابات مباشرة".

ودوَّت صافرات الإنذار وسط غلاف غزة إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينيّاً، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع.