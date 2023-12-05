شدّد جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على أنّ المستشفيات بغزة أصبحت ساحات حرب وميادين معارك.

وقال إلدر إنّ الظروف صعبة جدّاً في تقديم المساعدات داخل غزة والوضع الآن قاتم وقاتل.

وذكر الناطق باسم اليونيسف أن “كثافة القصف تعوق تقديم المساعدات الإنسانية داخل غزة، وهناك انعدام للمياه النظيفة والغذاء”.

وأضاف: “الناس في غزة يحتاجون إلى المياه والطعام والدواء بشكل ضروري وعاجل، كما أنّ الأطفال يأتون إلى المستشفيات بعظام مكسورة والشظايا تخترق أجسادهم وبلا طعام".

وحرص إلدر على التحذير من أنّه “إذا استمر التدمير في غزة فسيزيد الاستقطاب حول العالم”.

وفي بيان منفصل قالت "يونيسف"، إن المناطق المسماة "آمنة" التي أعلنتها إسرائيل في غزة مهددة بالتحول إلى أماكن "موبوءة" في غياب المأوى والمياه والصرف الصحي.

من ناحيته أكّد المدير العامّ لوزارة الصحة بغزة منير البرش، أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات فيما يطلق القناصة النار على من يتحرك.

وقال البرش في تصريحات لقناة الجزيرة، إن 108 شهداء وعشرات المصابين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

وأعرب البرش عن تخوفه وقلقه من ارتكاب الاحتلال مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.

وأضاف أن أكثر من 7 آلاف نازح داخل المستشفى الآن، مبيناً أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى.

وأشار البرش إلى أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى، مؤكدا أن انقطاع التيار الكهربائي فاقم الأزمة.

وحسب البرش، فإن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة، ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

ولفت إلى أن معبر رفح استقبل 400 مصاب فقط، فيما لدينا أكثر من 40 ألف مصاب.

كانت القوات الإسرائيلية فرضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حصاراً مطبقاً واستهدافاً مباشراً لمستشفيَي الشفاء والإندونيسي شماليّ القطاع، ما أدى إلى مجازر بحق المرضى وجرحى الحرب والطواقم الطبية والنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى عصر الاثنين 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.