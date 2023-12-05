أكّد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن بلاده لن تسمح لأحد بتنفيذ عمل غير قانوني، على خلفية تقارير أشارت إلى خطط إسرائيلية لتنفيذ اغتيالات ضد أعضاء حركة حماس في بعض الدول، بما فيها تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة الثلاثاء، علّق فيه على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن إعداد الاستخبارات الإسرائيلية خططاً لاغتيال أعضاء حركة حماس خارج فلسطين، بما في ذلك تركيا ولبنان وقطر.

وقال يرلي قايا: "لا نسمح لأحد بفعل أي شيء غير قانوني في بلدنا. ومنع حدوث ذلك هو مهمتنا الكبرى".

وشدّد على أن الداخلية التركية تتشاور وتتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز الاستخبارات.

والاثنين، قالت مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، إنه جرى تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزته الاستخبارية داخل الأراضي التركية.

وأكد مسؤولو الاستخبارات التركية، أنه لن يُسمح لأي جهاز استخبارات بتنفيذ عمليات وأنشطة داخل الأراضي التركية.

وفي وقت سابق، صرّح مدير جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "شاباك" رونين بار، في تسجيل بثّه التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان" أنهم "مصممون على قتل قادة حماس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات".