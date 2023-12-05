سياسة
4 دقيقة قراءة
إسرائيل توافق على بناء أول مستوطنة بالقدس الشرقية منذ 2012.. وحماس تستنكر
كشفت منظمة يسارية إسرائيلية، الثلاثاء، عن موافقة الاحتلال على بناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس، بينما استنكرت حركة حماس القرار، ووصفته بأنه "إمعان في توسيع الحرب" على الفلسطينيين.
إسرائيل توافق على بناء أول مستوطنة بالقدس الشرقية منذ 2012.. وحماس تستنكر
الاحتلال الإسرائيلي يصدّق على بناء أول مستوطنة بالقدس الشرقية منذ 2012 وحماس تستنكر ومنظمة تحذر / صورة: AA
5 ديسمبر 2023

اتهمت منظمة يسارية إسرائيلية، الثلاثاء، السلطات باستغلال الحرب على قطاع غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.

وأوضحت منظمة "عير عميم" (غير حكومية) في بيان، أن "القناة السفلية" ستكون أول مستوطنة جديدة بالكامل تقام على أراضي القدس الشرقية منذ عام 2012.

وشهدت السنوات الماضية توسيعاً كثيفاً للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة القائمة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ونقلت "عير عميم" المختصة بقضايا القدس الشرقية عن السلطات الإسرائيلية إعلانها الاثنين، عن موافقتها على مخطط القناة السفلية لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تجري الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس في عام 2012.

وبحسب المنظمة: "تدعو الخطة إلى بناء نحو 1792 وحدة سكنية على قرابة 186 دونماً من الأراضي المتاخمة لحي أم طوبا الفلسطيني، وتقع بين مستوطنتي "هار حوما" الحالية و"جفعات هماتوس" المخطط لها جنوب مدينة القدس الشرقية.

وقالت إن من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب المستمرة (في قطاع غزة) لفرض مزيد من الحقائق على الأرض.

واعتبرت "عير عميم" أن هذه الخطة تحمل تداعيات خطيرة على المستقبل السياسي للقدس، وفي حال تشييدها فإنها ستوسع الاستيطان الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية للقدس الشرقية، ما يزيد من تأثير عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية.

وقالت: "بعيداً عن تداعياتها الجيوسياسية، فإن التقدم في هذه الخطة يسلط الضوء على التمييز المنهجي المتضمن في التخطيط الإسرائيلي وسياسة البناء في القدس".

وأوضحت أنه "منذ بداية عام 2023، جرى تقديم أكثر من 18500 وحدة سكنية للمستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة في القدس الشرقية، في حين أُهمل التطوير السكني للفلسطينيين رغم أنهم يشكلون قرابة 40 بالمئة من سكان القدس".

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2023 سينضم إلى 2022 ليكونا العامين اللذين يشهدان أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية المقدّمة في العقد الماضي في القدس الشرقية.

حماس تعتبر القرار إمعاناً في توسيع الحرب

من جهتها، استنكرت حركة حماس، الثلاثاء، تصديق إسرائيل على قرار إنشاء مستوطنة بالقدس الشرقية، ووصفته بأنه "إمعان في توسيع الحرب" على الفلسطينيين.

وقالت "حماس" في بيان إن "تصديق سلطات الاحتلال على قرار بإنشاء ما يسمى مستوطنة القناة السفلية في القدس المحتلة، إمعان في توسيع الحرب الصهيونية الشاملة على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة".

وشددت الحركة الفلسطينية على أن "هذا المخطط وغيره من المخططات الاستيطانية على أرضنا المحتلة، باطلة، وستزول بزوال الاحتلال، بقوة شعبنا وصموده ونضاله الذي سيستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

ويأتي هذا القرار بينما تشن إسرائيل منذ شهرين، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 15 ألفاً و899 قتيلاً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف مصاب، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر فلسطينية وأممية.

وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، ناهيك عن اعتبار بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضيها غير قانوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us