اتهمت منظمة يسارية إسرائيلية، الثلاثاء، السلطات باستغلال الحرب على قطاع غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.

وأوضحت منظمة "عير عميم" (غير حكومية) في بيان، أن "القناة السفلية" ستكون أول مستوطنة جديدة بالكامل تقام على أراضي القدس الشرقية منذ عام 2012.

وشهدت السنوات الماضية توسيعاً كثيفاً للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة القائمة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ونقلت "عير عميم" المختصة بقضايا القدس الشرقية عن السلطات الإسرائيلية إعلانها الاثنين، عن موافقتها على مخطط القناة السفلية لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تجري الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس في عام 2012.

وبحسب المنظمة: "تدعو الخطة إلى بناء نحو 1792 وحدة سكنية على قرابة 186 دونماً من الأراضي المتاخمة لحي أم طوبا الفلسطيني، وتقع بين مستوطنتي "هار حوما" الحالية و"جفعات هماتوس" المخطط لها جنوب مدينة القدس الشرقية.

وقالت إن من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب المستمرة (في قطاع غزة) لفرض مزيد من الحقائق على الأرض.

واعتبرت "عير عميم" أن هذه الخطة تحمل تداعيات خطيرة على المستقبل السياسي للقدس، وفي حال تشييدها فإنها ستوسع الاستيطان الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية للقدس الشرقية، ما يزيد من تأثير عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية.

وقالت: "بعيداً عن تداعياتها الجيوسياسية، فإن التقدم في هذه الخطة يسلط الضوء على التمييز المنهجي المتضمن في التخطيط الإسرائيلي وسياسة البناء في القدس".

وأوضحت أنه "منذ بداية عام 2023، جرى تقديم أكثر من 18500 وحدة سكنية للمستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة في القدس الشرقية، في حين أُهمل التطوير السكني للفلسطينيين رغم أنهم يشكلون قرابة 40 بالمئة من سكان القدس".

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2023 سينضم إلى 2022 ليكونا العامين اللذين يشهدان أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية المقدّمة في العقد الماضي في القدس الشرقية.

حماس تعتبر القرار إمعاناً في توسيع الحرب

من جهتها، استنكرت حركة حماس، الثلاثاء، تصديق إسرائيل على قرار إنشاء مستوطنة بالقدس الشرقية، ووصفته بأنه "إمعان في توسيع الحرب" على الفلسطينيين.

وقالت "حماس" في بيان إن "تصديق سلطات الاحتلال على قرار بإنشاء ما يسمى مستوطنة القناة السفلية في القدس المحتلة، إمعان في توسيع الحرب الصهيونية الشاملة على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة".

وشددت الحركة الفلسطينية على أن "هذا المخطط وغيره من المخططات الاستيطانية على أرضنا المحتلة، باطلة، وستزول بزوال الاحتلال، بقوة شعبنا وصموده ونضاله الذي سيستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

ويأتي هذا القرار بينما تشن إسرائيل منذ شهرين، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 15 ألفاً و899 قتيلاً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف مصاب، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر فلسطينية وأممية.

وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، ناهيك عن اعتبار بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضيها غير قانوني.