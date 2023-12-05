قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن المناطق المسماة "آمنة" التي أعلنتها إسرائيل في غزة مهددة بالتحول إلى أماكن "موبوءة" في ظل غياب المأوى والمياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال مشاركة متحدث "يونيسيف" جيمس إلدر، عن بعد الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وذكر إلدر أن بعض المناطق المسماة "آمنة" في غزة ليست "منطقية" في الوضع الحالي.

وأكد أن المناطق التي يجري إجلاء الناس إليها يجب أن تتمتع بموارد كافية تبقيهم على قيد الحياة، بما في ذلك المرافق الطبية والمياه والغذاء.

وأشار إلى أنه بعد طلب إسرائيل إخلاء مناطق في جنوب غزة، جرى التعهد بأن "مستوى موت النساء والأطفال ودمار المنازل كما هو الحال في شمال غزة لن نشاهده في الجنوب"، ولكن الحال لم يكن كذلك قطعاً.

الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية

وفي السياق، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في القطاع يزداد سوءاً كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في القطاع للصحفيين عبر رابط فيديو "الوضع يزداد سوءاً كل ساعة"، مضيفاً أن "القصف المكثف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية وفي خان يونس وحتى في رفح".

وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة "قليلة للغاية" وأن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوباً هرباً من القصف.

ومضى قائلاً "سنشهد النمط نفسه الذي حدث في الشمال" في إشارة إلى منطقة في شمال غزة تعرضت لقصف شديد وانقطعت عنها الإمدادات الإنسانية تقريباً.

وأضاف: "أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة".

وقال: "نريد أن نتأكد من أننا قادرون بالفعل على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية".

وأمس الاثنين، ناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إسرائيل سحب الأمر. ونفت إسرائيل أنها طلبت إخلاء المستودعات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.