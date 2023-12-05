أصيب 3 فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في مخيم جنين، من بينهم سيدة".

​​​​​​​ وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شهود عيان إن "قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، وجرى سماع أصوات إطلاق نار، كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للمخيم".​​​​​​​

وبوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

ويتزامن ذلك مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، خلّفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.