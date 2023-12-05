سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية
أصيب فلسطينيون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين اليوم.
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية
بوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية. / صورة: AA
5 ديسمبر 2023

أصيب 3 فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في مخيم جنين، من بينهم سيدة".

​​​​​​​ وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شهود عيان إن "قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، وجرى سماع أصوات إطلاق نار، كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للمخيم".​​​​​​​

وبوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

ويتزامن ذلك مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، خلّفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us