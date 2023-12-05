سياسة
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بينهم غريتا تونبرغ.. نشطاء مُناخيون يجددون تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة
جدّد الفرع السويدي لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، المدافعة عن البيئة، وتُعدُّ الناشطة غريتا تونبرغ رمزها، تضامنه مع الفلسطينيين في غزة عبر مقالين، ردّاً على الانتقادات التي طالت الحركة على خلفية الحرب الجارية في غزة.
بينهم غريتا تونبرغ.. نشطاء مُناخيون يجددون تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة
وسط انتقادات.. الناشطة البيئية تونبرغ تجدد تضامنها مع الفلسطينيين في غزة. / صورة: Reuters
5 ديسمبر 2023

قال ناشطون شباب في مجال المُناخ، بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، الثلاثاء، إنهم لن يتوقفوا عن الحديث عن "الآلام الرهيبة التي يعاني منها الفلسطينيون جراء الهجمات الإسرائيلية".

وجدّد الفرع السويدي لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، المدافعة عن البيئة، وتُعد الناشطة غريتا ثونبرغ رمزها، الثلاثاء، تضامنه مع الفلسطينيين في غزة، عبر مقالين نُشرا في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، ردّاً على الانتقادات التي طالت الحركة على خلفية الحرب الجارية في غزة.

وأكد الناشطون المُناخيون أن أصواتهم "سترتفع عندما يعاني الناس أو يُهجّرون أو يُقتلون بغض النظر عن مكان وجودهم".

وأضافوا أن تضامنهم مع فلسطين لا يختلف، وأنهم لن يتوقفوا عن الحديث عن "المعاناة الإنسانية الرهيبة التي يعيشها الفلسطينيون".

وأضافوا "أن الدفاع عن العدالة المُناخية متجذّر بدافع الاهتمام بالناس وحقوقهم الإنسانية.. من الطبيعي أن نتضامن مع الفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين" من الحرب.

وسبق لهذه الحركة الشبابية العالمية أن أدانت "الإبادة" في غزة و"الدعم الغربي لآلة التضليل الإعلامي"، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ردّاً على الهجوم الذي نفذته حماس في الدولة العبرية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت الحركة إلى ازدياد انتشار الخطابات المُعادية للإسلام والسامية حول العالم، مؤكدين رفضهم أحداث حرق المساجد أو حرق العلم الإسرائيلي أمام كنيس يهودي في السويد.

ونأت رئيسة فرع ألمانيا، لويزا نيوباور، بنفسها عن هذه التصريحات بالقول إنها محبطة "لكون غريتا لا تقول شيئاً عن الضحايا اليهود بمجزرة 7 أكتوبر".

وأضافت الحركة في المقالين: "كون حماس قتلت مدنيين إسرائيليين في هجوم مروع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُضفي الشرعية على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.. إن ارتكاب إبادة لا يُعدُّ دفاعاً عن النفس، وهو غير متناسب بأي حال من الأحوال".

كما أدانت الحركة تصاعد الأعمال المعادية للسامية والمعادية للإسلام في السويد و"في جميع أنحاء العالم"، داعية إلى "التمييز بين حماس والمسلمين والفلسطينيين، تماماً كما يجب تمييز دولة إسرائيل عن الشعب اليهودي والإسرائيليين".

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألفاً و899 فلسطينيّاً، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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