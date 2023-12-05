بلغ العدوان الإسرائيلي على غزّة يومه الستين، ومعه استمرت الغارات العنيفة والأحزمة النارية التي نفّذها الاحتلال في عدة أماكن بقطاع غزة. وتركَّز القصف اليوم الثلاثاء على مدينة خان يونس، فيما طالب جيش الاحتلال أهالي المدينة بالنزوح الجماعي نحو رفح أو المنطقة الساحلية في الجنوب.

وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، تدور معارك أخرى في العالم الافتراضي، إذ تتزايد وتيرة التضامن الدولي مع فلسطين وحملات فضح جرائم الاحتلال وتكذيب سرديَّته، وهو ما تواجهه إسرائيل بموجة تضليل تنشرها لجان إلكترونية، تابعة لها، ويديرهم ضباط مخابرات ومسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

تزايد التضليل الإسرائيلي

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملات تضليل إسرائيلية واسعة. وحسب موقع بوليتيكو الأمريكي، فمنذ هجوم "طوفان الأقصى"، نشرت إسرائيل عشرات الإعلانات على الإنترنت، بما في ذلك مقاطع الفيديو المصورة، مستهدفة ملايين الأشخاص لحشد الدعم لحربها.

وأضاف الموقع أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت حملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن جزءاً من استراتيجيتها هو "الدفع مقابل عشرات الإعلانات التي تحتوي على صور وحشية وعاطفية للعنف المسلح في إسرائيل عبر منصات مثل إكس ويوتيوب".

ووفقاً للبيانات التي حصل عليها بوليتيكو، فخلال الأسبوع الأول من الحرب، عرضت وزارة الخارجية الإسرائيلية نحو 30 إعلاناً على منصة "إكس"، وقد حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة. وتستهدف هذه الإعلانات حسابات سكان الدول الأوروبية، كفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.

على موقع يوتيوب، حسب ذات المصدر، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر من 75 إعلاناً مدفوعاً، بما في ذلك إعلانات "عملت فيها على شَيْطنة الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم".

واعتمدت إسرائيل في حملتها على عدد من المعلومات الزائفة والمضلِّلة. وفي تحقيق أجراه مكتب مكافحة التضليل، التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ثبت زيف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يدّعي أن أحد عناصر القسَّام دعا إلى اغتصاب إحدى النساء المحتجزات.

وقال المكتب إن الحديث المنسوب إلى مقاتل حماس في الفيديو مُضافٌ في الترجمة العبرية والإنجليزية إلى الحديث، فيما النص الأصلي العربي كان كالآتي: "دعوها في حالها إنها امرأة".

وفي حديث سابق له لـTRT عربي، قال المختص في التحقق الإخباري بوكالة سند، مولود صياد، إن: "الحرب الجارية في الأراضي المحتلة شهدت واحدة من أعنف الهجمات التضليلية التي تستهدف المقاومة والشعب الفلسطيني، وهو ما يترجَم في أخبار زائفة كثيرة تُتداول في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومن أبرزها زعم وجود رُضَّع جرى قطع رؤوسهم".

جنود خلف لوحة المفاتيح

تعتمد إسرائيل في نشر هذه الحملة التضليلية على لجان إلكترونية وصفحات تابعة لأجهزة استخباراتها ووزارة خارجيتها. وفي حوار له على موقع جيروزاليم بوست، اعترف رئيس القسم الرقمي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ديفيد سارانغا، بأن عملهم اليومي يهدف إلى "إعادة تشكيل السردية" الدولية حول الحرب، لأن "المعركة اليوم ليست فقط على الأرض في غزة".

ويعمل القسم الذي يرأسه سارانغا على استهداف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بدعاية مضلِّلة لحشد الدعم للاحتلال، نُشر خلالها "أكثر من 10 آلاف مشاركة وتغريدة منذ بداية الحرب"، بست لغات أساسية: الإنجليزية، العربية، الفارسية، الروسية، الإسبانية، والعبرية، وذلك للتركيز على المناطق التي يوجد فيها تضامن كبير مع القضة الفلسطينية، كالعالم العربي وأمريكا اللاتينية وإيران وروسيا.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي استراتيجية دعاية بلاده، بقوله: "لا أحاول إقناع الأشخاص الذين هم ضد إسرائيل، لأنني لن أنجح. بالتالي نحن نركز جهودنا أولاً على الأشخاص الذين هم في الوسط، الذين ليس لديهم أدنى فكرة عما يحدث، من أجل نقل الرواية الإسرائيلية. كما نتواصل مع الأشخاص الذين يؤيدون إسرائيل لأننا نريد أن نعطيهم رسالة إسرائيل تلك، ونريدهم أن ينشروا رسالتنا أيضاً".

وفي نفس المقابلة، كشفت سابير ليفي، مسؤولة التواصل الاجتماعي بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن لجاناً كاملة تعمل تحت يدها لصناعة المحتوى المعزِّز للسردية الإسرائيلية وتداوله على أوسع نطاق.

وقالت ليفي: "منذ بداية الحرب، نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع عشرات المنشورات والتغريدات(...) أكبر منصة لدينا، وأكبر حساب لدينا، موجود على فيسبوك، ويسمى (إسرائيل تتحدث العربية).. ولدينا جيش من المتطوعين يعد محتوى للمشاركة حول ما حدث في إسرائيل، ولدينا أيضاً فنانون يعدون الرسوم الكاريكاتورية".

وعلاوة على هذا، كشفت تحقيقات أجرتها منصة "إيكاد" عن روابط وثيقة تجمع بين لجان إلكترونية تنتحل الهوية العربية للدعاية لإسرائيل وبين ضباط في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ووصلت المنصة إلى منشور يعود إلى عام 2016 ويعلن عن أكاديمية إسرائيلية تتخصص في تدريس اللغة العربية وتأهيل الشبان على العمل الاستخباراتي، وكانت سابير ليفي إحدى المسؤولات عن التدريب فيها.

وشهدت السنوات الأخيرة صعوداً كبيراً للجان الإلكترونية الإسرائيلية، ففي فبراير/شباط الماضي، كشفت تحقيقات صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، وعدد من المؤسسات الصحفية الدولية من بينها "فوربيدن ستوريز"، عن وكالة إسرائيلية يديرها شخص لقبه "خورخي" تتدخل في الانتخابات حول العالم.

غير أن مجهودات إسرائيل في تشكيل السردية العالمية حول جرائمها وتضليل الرأي العام الدولي تعود إلى سنوات قبل هذا التاريخ. فإبان عدوانها على قطاع غزة عام 2012، خصصت الدولة العبرية نحو 50 مليون دولار لـ"دعم" مدوّنين وناشطين في الولايات المتحدة من أجل دعم وتعزيز سرديتها.

وفي عام 2008، جرى إنشاء "وحدة الإعلام الجديد"، التي كُلّفت بمهمة صناعة المحتوى الداعم لإسرائيل وتوزيعه على المنصات الإعلامية والصحفيين حول العالم. وفي عام 2011، جرى رصد ميزانية تُقدَّر بـ1.6 مليون دولار لهذه الوحدة، رُفعت لاحقاً إلى 91 مليون دولار.