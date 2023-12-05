سياسة
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"لا يمكن قبولها".. فرنسا تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، وأكدت أنه لا يمكن قبولها، داعيةً إسرائيل لاتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت.
"لا يمكن قبولها".. فرنسا تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية
فرنسا تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية / صورة: AFP
5 ديسمبر 2023

أعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة "اعتداءات" المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء.

وأدانت الوزارة على وجه الخصوص الهجوم الذي شنّته مجموعات المستوطنين تحت حماية القوات الإسرائيلية، السبت، على بلدة قراوة بني حسان، وأدى إلى مقتل فلسطيني.

وأكدت أن هذه الهجمات "لا يمكن قبولها "، داعيةً لاتخاذ التدابير اللازمة في "أقرب وقت".

وقتل مساء السبت، فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين، بينما أصيب 15 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينتي سلفيت ونابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأعلن تلفزيون فلسطين "استشهاد الشاب أحمد عاصي برصاص المستوطنين في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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