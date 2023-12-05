سياسة
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تضامناً مع غزة.. مجلس بلدية دبلن الأيرلندية يوافق على رفع علم فلسطين
وافق مجلس بلدية مدينة دبلن في أيرلندا بالإجماع، الثلاثاء، على اقتراح برفع العلم الفلسطيني تضامناً مع سكان قطاع غزة، وجدّد عضو مجلس المدينة، سييران بيري، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
تضامناً مع غزة.. مجلس بلدية دبلن الأيرلندية يوافق على رفع علم فلسطين
متظاهرون يرفعون علم فلسطين تضامناً مع سكان غزة في مدينة دبلن الأيرلندية 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري / صورة: AA
5 ديسمبر 2023

وافق مجلس بلدية مدينة دبلن في أيرلندا بالإجماع، الثلاثاء، على اقتراح حول رفع العلم الفلسطيني تضامناً مع سكان قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "إيرش إندبندنت" الأيرلندية، بأن موافقة المجلس على اقتراح رفع العلم الفلسطيني الذي جرى طرحه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورُفض في التصويت الأول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، ليُقبل في التصويت الثاني الذي جرى ليلة أمس الاثنين.

وأعلن عضو مجلس مدينة دبلن المستقل، سييران بيري، في منشور على حسابه على منصة إكس، رفع العلم الفلسطيني في مبنى البلدية لمدة 7 أيام تضامناً مع سكان غزة.

وقال "بيري": "يجب أن تتوقف المذبحة، ونكرر دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمّرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألفاً و899، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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