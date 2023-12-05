أعلن "حزب الله" اللبناني، الثلاثاء، عن استهدافه 10 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، وذلك في يوم شهد مقتل أول جندي لبناني في قصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

"حزب الله" قال، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا موقعي ‏جل العلام والضهيرة بـ"الأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".

وأضاف أنه "استهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة ‏مباشرة".

وتابع أن "عناصره استهدفوا موقع الكوبرا (جنوب بلدة علما الشعب اللبنانية) بالصواريخ، وأُصيب إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع بركة ريشا وتجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في (منطقة) خلة وردة".

كما أفاد باستهداف "مواقع عسكرية إسرائيلية، منها موقع عسكري وتجمع لجنود إسرائيليين، في مزارع شبعا" شمال إسرائيل، وكذلك "استهدف مقاتلو الحزب تجمعاً لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة".

وقال الحزب أيضاً إن مقاتليه "استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ، وأُصيب إصابة مباشرة"، إضافة إلى استهداف "موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة".‏

ونفّذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفاً مدفعياً وغارات جوية على عدة مناطق جنوبي لبنان، مع تحليق مكثّف لطائرات استطلاع.

على صعيد آخر، قال الجيش اللبناني إن جندياً لبنانياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي قرب قرية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل في أول واقعة تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى من الجيش اللبناني منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتتبادل القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل يومي منذ يوم الجمعة الذي انهارت فيه هدنة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

وبوتيرة يومية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفاً متقطعاً مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود ومخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة.

ويتواصل هذا القصف على وقع حرب مدمّرة يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ اليوم السابق، وخلّفت حتى عصر الاثنين 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.