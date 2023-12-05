سياسة
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صافرات الإنذار تدوّي بمستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
أعلنت وسائل إعلام عبرية دويّ صافرات الإنذار في مستوطنات كريات شمونه ومرغليوت ومنارة بالجليل الأعلى، جراء قصف قذائف صاروخية من لبنان.
صافرات الإنذار تدوّي بمستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
صافرات الإنذار بإسرائيل تدوي في مستوطنات كريات شمونه وتل حاي وكفر جلعادي ومرغليوت، ومنارة / صورة: AFP
5 ديسمبر 2023

دوّت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، في مستوطنات "كريات شمونه "،و"مرغليوت" و"منارة"، ومناطق أخرى بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، بعد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إطلاق صافرات الإنذار للتنبيه من قذائف صاروخية في كريات شمونه وتل حاي وكفر جلعادي ومرغليوت ومنارة".

وأشارت بعد ذلك بوقت قصير إلى "انطلاق صافرات الإنذار في "كريات شمونه" مجدداً.

بدورها، صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "صاروخاً مضاداً للدروع، أُطلق من جنوب لبنان تجاه مستوطنة منارة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "رداً على إطلاق الصواريخ على كريات شمونه، يهاجم الجيش الإسرائيلي لبنان بالمدفعية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعرّضت عدة مناطق من جنوب لبنان، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، مع تحليق مكثّف لطائرات استطلاع، دون تسجيل خسائر في الأرواح، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده وجرح 3 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف موقعهم في منطقة النبي عويضة–العديسة (جنوب).

وهذا أول قتيل في صفوف الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي متقطع لجنوب البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رصد مراسل الأناضول.

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

يأتي ذلك على خلفية حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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