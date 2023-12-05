سياسة
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مقتل ضابطين إسرائيليين شمالي غزة يرفع حصيلة قتلى اليوم إلى 7
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين في معارك بشمالي قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه اليوم إلى 7.
مقتل ضابطين إسرائيليين شمالي غزة يرفع حصيلة قتلى اليوم إلى 7
7 خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في شمال غزة. / صورة: AFP
5 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل ضابطين في معارك بشمالي قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه اليوم إلى 7.

وقال الجيش، في بيان، إن الرائد (احتياط) متان دماري (31 عاماً)، من ديمونا (جنوب)، قائد فصيلة في سرية النيران 215، والرقيب إيلي إلياهو كوهين (23 عاماً)، من بيت نحميا (وسط)، مقاتل في الكتيبة 7008، قُتلا في معارك بشمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الثلاثاء إلى 7، بينما زاد إجمالي قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 408 قتلى، بينهم 282 خلال الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في ذلك اليوم على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوبي إسرائيل.

ولا ينشر الجيش الإسرائيلي حصيلة إجمالية لعدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت أنها بلغت 83 جندياً وضابطاً.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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