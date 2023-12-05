سياسة
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غضب وتلاسن خلال اجتماع أسر المحتجزين في غزة بمجلس الحرب الإسرائيلي
شهد اجتماع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وبعض من أطلق سراحهم مع أعضاء مجلس الحرب بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، الثلاثاء، غضباً وسباباً "ومواجهات جسدية"، وعبّر عدد منهم عن مخاوفهم من الإضرار بباقي المحتجزين بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية.
غضب وتلاسن خلال اجتماع أسر المحتجزين في غزة بمجلس الحرب الإسرائيلي
غضب ومواجهات خلال لقاء أسر المحتجزين في غزة بمجلس الحرب الإسرائيلي / صورة: AA
5 ديسمبر 2023

شهد اجتماع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مع أعضاء مجلس الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، غضباً وسباباً "ومواجهات جسدية"، وانسحب بعضهم من الاجتماع احتجاجاً على عدم الرد على أسئلتهم.

وتقول العائلات إن هناك 136 إسرائيلياً محتجزاً في غزة لدى حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى.

وكشفت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن بعض المختطفين الذين أطلق سراحهم غادروا المكان.

ونقلت القناة العبرية عن راز بن عامي، الذي أفرج عنه من الأسر، قوله عقب خروجه من الاجتماع: "أنا قلق وغاضب، وآمل أن يعود الجميع إلى منازلهم".

بينما قال نجل محتجز لا يزال في الأسر، وهو "يكيل السباب" إنهم "لا يفهمون الوضع"، بحسب "كان".

ولفتت القناة إلى أن المحتجزين المطلق سراحهم وشاركوا في الاجتماع أثاروا مخاوف من أن تؤدي غارات الجيش الإسرائيلي إلى الإضرار بمن لا يزالون محتجزين.

ونقلت عن نتنياهو ردّه: "سيكون ذلك جزءاً من الاعتبارات، لكن يجب أن نستمر في المناورة البرية، هذه هي الطريقة الوحيدة للضغط على حماس".

وقال أحد المفوضين عن أهالي المحتجزين للقناة بعد الاجتماع: "للأسف لا يوجد قادة هنا، فقط يشغلون مناصب. اليوم أو غداً سنقوم بتقييم الوضع فيما يتعلق بخطواتنا القادمة".

أغلبية تعارض العملية البرية

وأشار "عميت سيغال" المعلق السياسي بالقناة "12" الإسرائيلية إلى وقوع "مواجهات جسدية" بين أهالي المحتجزين "على خلفية وجود تيارات مختلفة في العائلات، بين الذين يؤيدون استمرار العملية البرية وبين الأغلبية التي تطالب بوقفها".

بينما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن نتنياهو "رفض الإجابة عن أسئلة ذوي المحتجزين بغزة، وأصر بدلاً عن ذلك على القراءة من ورقة كتبها".

وبحسب الحاضرين في اللقاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "لا يمكن إعادة جميع المحتجزين الآن، وسأل الحاضرين إذا كان أيٌّ منهم يتصور أنه لو كان هناك مثل هذا الاحتمال (إعادة الجميع) هل هناك من سيرفضه".

ونقلت الصحيفة كذلك عن "أفيفا سيغال"، التي كانت محتجزة في غزة وأطلق سراحها كجزء من الصفقة مع حماس، قولها: "انفجرت فوقنا قنابل من طائرة وواصل الحمساويون النوم، وقنابلكم لا تحركهم".

وطالب شارون شرعبي، شقيق الجنديين يوسي وإيلي شرعبي المحتجزين لدى حماس في غزة، بإعادة المحتجزين، قائلاً: "نحن لسنا هنا للقاء القادة فقط، فبما أنهم أرسلوهم إلى الجبهة، عليهم إعادتهم".

والسبت، قال مكتب نتنياهو نيابة عن جهاز "الموساد" إن المفاوضات مع حماس "وصلت إلى طريق مسدود".

وأشار إلى أن المفاوضات أدّت إلى إطلاق سراح 84 طفلاً وامرأة إسرائيليين، إضافة إلى 24 مواطناً أجنبياً من قطاع غزة.

وبالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها على 7 دفعات، على مدى 7 أيام، شهدت هدنة إنسانية في قطاع غزة تخللها إدخال مساعدات إغاثية إلى القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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