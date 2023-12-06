سياسة
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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بالضفة الغربية خلال اقتحامات لجيش الاحتلال
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 11، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة للاجئين وبلدة طمون شمالي الضفة الغربية، فيما استُشهد مواطن ثالث متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع في طولكرم.
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بالضفة الغربية خلال اقتحامات لجيش الاحتلال
استُشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع في طولكرم / صورة: AA
6 ديسمبر 2023

استُشهد فلسطينيان، فجر الأربعاء، وأُصيب 11 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين وبلدة طمون قرب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد الشهداء فيها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 263.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "شهيدان و11 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لطمون ومخيم الفارعة"، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع في طولكرم".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الشهيدين هما: معاذ إبراهيم زهران (18 عاماً) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاماً)، من بلدة طمون.

وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 263.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفَّذ فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية، معزَّزاً بالآليات العسكرية، داهم خلالها منازل واعتقل عشرات المواطنين، حسب شهود.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي استخدم الرصاص الحي والمعدني في مخيم الفارعة وبلدة طمون.

وفي جنوب الضفة الغربية أصيب فلسطينيان الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن "طواقم الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي في مخيم الدهيشة، من بينهما إصابة في الحوض".

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة صباح الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم الجيش الإسرائيلي خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي يومياً مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها نحو 2280 فلسطينياً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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