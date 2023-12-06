سياسة
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لمواجهة هجمات الحوثيين.. البنتاغون يدرس تأسيس قوة مهامّ دولية بالبحر الأحمر
تستعدّ الولايات المتحدة لتأسيس "قوة مهامّ بحرية" من 38 دولة، لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
لمواجهة هجمات الحوثيين.. البنتاغون يدرس تأسيس قوة مهامّ دولية بالبحر الأحمر
الحوثيون يسيطرون على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر / صورة: AA
6 ديسمبر 2023

تُجري وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهامّ بحرية" دولية ضد هجمات جماعة الحوثي اليمنية "على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "تُجري الولايات المتحدة محادثات مع شركائها وحلفائها بشأن إنشاء قوة مهام بحرية لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومن المهم تأكيد أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في المياه الدولية تمثّل مشكلة دولية".

وذكر رايدر أنه أُنشئَ إطار عمل لقوة المهامّ المعنية، وستُعلَن التفاصيل لاحقاً، مبيناً أن هذه القوة ستكون تحالفاً يشمل 38 دولة راغبة بذلك.

والأحد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غربي اليمن، بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، حسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وتوعّدَت جماعة الحوثي مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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