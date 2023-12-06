أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابطَين؛ أحدهما خلال المواجهات في قطاع غزة والآخر جراء حادث سير في الجنوب، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن الجيش "كشف النقاب عن وقوع ضحيتين من صفوفه مساء الثلاثاء، هما: المقدم احتياط يونتان مالكا، 23 عاماً من بئر السبع، وهو مقاتل في المدرعات، وقد سقط في معركة بقطاع غزة"، دون مزيد تفصيل.

وأضافت: "كما لقي مصرعه مساء أمس المقدم احتياط يوحاي هيرشبيرغ، 52 عاماً من مزرعة فيليب، وهو قائد وحدة البحث عن المفقودين في فرقة الإطفاء، وذلك في حادث سير تعرضت له مركبته العسكرية جنوب البلاد".

وأمس (الثلاثاء)، أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر ثلاثة بيانات، مقتل 7 ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 410 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 282 خلال الهجوم الذي شنَّته حركة حماس في ذلك اليوم على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوبي إسرائيل.

ولا ينشر الجيش الإسرائيلي حصيلة إجمالية لعدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكرت أنها بلغت 83 جندياً وضابطاً.​​​​​​​

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الثلاثاء، جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، بدفع "أثمان باهظة جدا" منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنَّت حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوماً استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431 وأَسَرت قرابة 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.