قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم تنظر قط إلى جارتها اليونان على أنها عدو أو خصم، وإنه لا توجد مشكلات غير قابلة للحل مع جيرانها.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية بخصوص العلاقات بين أنقرة وأثينا قبيل زيارة رسمية يعتزم القيام بها لليونان، غداً (الخميس) 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتطرق أردوغان خلال المقابلة إلى الكثير من القضايا العالقة بين تركيا واليونان، مؤكداً أن البلدين يدركان ذلك، والسماح أو عدم السماح لهذه المشكلات بإثارة التوتر بين الحكومتين والشعبين هو بيد البلدين أيضاً.

ولفت أردوغان إلى وجود "إمكانات وفرص للتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مضيفاً أن "تقييم إمكانات هذا التعاون يمكن أن يسهم في أمن الطاقة لدول المنطقة وفي حل القضايا السياسية".

وأوضح أنه تحدث في هذا السياق مؤخراً عن "فتح صفحة جديدة" ومبدأ "رابح - رابح" في العلاقات بين تركيا واليونان.

وشدّد على أن مبدأ "رابح - رابح" يكمن في جوهر النهج الذي تتبعه تركيا في العلاقات الدولية والدبلوماسية.

وأكّد أردوغان أن معالجة الخلافات من خلال الحوار والالتقاء على أرضية مشتركة سيعود بالفائدة على الجميع.

كما قال أردوغان إنه “من خلال معارضة الإبادة الجماعية في غزة، فإننا ندافع أيضاً عن القيم الأساسية للمجتمع الغربي”.

ولفت إلى أن تركيا واليونان اكتسبتا مؤخراً زخماً جيداً بشأن تشكيل علاقاتهما في إطار هذا النهج.

وأضاف: "قنوات الحوار بيننا مفتوحة وتعمل على جميع المستويات، وحركة زياراتنا المتبادلة مكثفة كذلك، ونمتلك الرغبة في تطوير تعاوننا في الكثير من المجالات المهمة لبلدينا ومنطقتنا على أساس الثقة المتبادلة".

وتابع: "أما الآن، فإنه تقع على عاتق كلا الطرفين مسؤولية تعزيز هذا النهج وإضفاء الطابع المؤسسي عليه والارتقاء به أكثر".

وأعرب عن اعتقاده أن "رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أيضاً لديه الإرادة نفسها".

وذكر أردوغان أن هذه النية المشتركة ستسجل بكل وضوح بفضل الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية وحسن الجوار المزمع توقيعه في أثينا، غداً (الخميس).

وأكّد أن تركيا لم تنظر قط إلى جارتها اليونان على أنها عدو أو خصم؛ "فنحن أيضاً، مثل كل البلدان، نحتاج إلى أصدقاء لا إلى أعداء".

وأكمل أن الجمهورية التركية التي أُنشئت على أسس التسامح واحتضان الثقافات الأخرى، تواصل إلى اليوم العمل بنظام يحمي المؤسسات الوقفية وحقوقها وينقلها إلى المستقبل، لافتاً إلى أن الوقف المالك لمسجد آيا صوفيا ما زال قائماً إلى اليوم.

وفيما يخص الهجرة غير القانونية، أشار أردوغان إلى ازدياد حركة الهجرة في العالم لأسباب عدة أبرزها عدم الاستقرار السياسي، ما أدى إلى ازدياد انتشار الشبكات المجرمة التي تستغل ذلك وتحقق مكاسب عالية جداً من الهجرة غير القانونية.

وأضاف: "أقولها مجدداً إنه لا يمكن لدولة ما مكافحة الهجرة غير القانونية بمفردها"، مشيراً إلى أنها امتحان مشترك للدول يستدعي جهوداً مشتركة".

وشدد على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لتركيا في هذا الشأن، مؤكداً أنه من الضروري تقاسم الأعباء والمسؤوليات واتخاذ خطوات مشتركة لمنع الهجرة من مصدرها.

وأكد أن مكافحة الهجرة يجب أن لا تقتصر على التعاون بين تركيا واليونان في بحر إيجة، إنما هناك حاجة إلى كفاح واسع النطاق، يتطلب مشاركة المجتمع الدولي بكامله.