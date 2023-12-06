سياسة
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"السلام هو الحل".. برنامج الأغذية العالمي يُحذر من كارثة إنسانية وشيكة بغزة
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "كارثة إنسانية وشيكة" في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكداً أن السلام الدائم هو السبيل الوحيد لمنعها. لافتاً إلى أن تجدد القتال بعد توقف الهدنة جعل توزيع المساعدات مستحيلاً إلى حد كبير.
"السلام هو الحل".. برنامج الأغذية العالمي يُحذر من كارثة إنسانية وشيكة بغزة
"السلام هو الحل".. "الأغذية العالمي" يُحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة / صورة: AA
6 ديسمبر 2023

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "كارثة إنسانية وشيكة" في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكداً أن السلام الدائم هو السبيل الوحيد لمنعها.

وقال البرنامج (مقره روما)، في بيان الثلاثاء، إن استئناف القتال في غزة سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تُثقل كاهل المدنيين بالفعل.

وذكر البيان أن الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفّرت لبرنامج الأغذية العالمي وشركائه بيئة آمنة إلى حد ما لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة.

وأكّد أن الهدنة سمحت بمضاعفة عدد نقاط التوزيع خارج الملاجئ، وإيصال الأغذية إلى بعض الأماكن التي يتعذر الوصول إليها شمالي القطاع.

ولفت إلى أن البرنامج وصل إلى نحو 250 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط، وأن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات مستحيلاً إلى حد بعيد.

وأوضح أن هذا الأمر يعد كارثة لسكان غزة الذين يفوق عددهم مليوني نسمة ويعتمدون على المساعدات الغذائية مصدراً وحيداً للعيش.

وبيّن أن السلام الدائم وحده هو الذي يمكن أن يُنهي المعاناة ويمنع وقوع الكارثة الإنسانية الوشيكة، داعياً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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