باءت محاولات الحكومة الإسرائيلية لإنعاش الكثير من القطاعات لديها بالفشل، على الرغم من التعافي الطفيف الذي حققته المؤشرات الاقتصادية بعد شهرين من الحرب على قطاع غزة.

كانت الحكومة قد أعلنت حالة طوارئ لتدارك الخسائر وتراجع أغلب القطاعات الاقتصادية، التي تسببت فيها عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبعد أن تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار لأدنى مستوى له، عند 4.08 شيكل/دولار، في الأسبوع الثالث للحرب، عاد وصعد لمستويات عشية الحرب مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 3.84 شيكل.

في حين تحسنت أسعار الصرف لمستويات أفضل من عشية الحرب إلى متوسط 3.72 شيكل/دولار بنهاية تعاملات الشهر الماضي، مدفوعةً بتدخل بنك إسرائيل في أسواق الصرف.

أما بورصة تل أبيب، فقد قلص مؤشرها الرئيسي (TASE35) أكبر خسائره المسجلة بنهاية تعاملات 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والبالغة 1606 نقاط، بتراجع 12 بالمئة عن مستويات ما قبل الحرب، إلى 1807 نقاط أو 1.2 بالمئة، في نهاية جلسة أمس (الثلاثاء).

السياحة

وتراجعت حركة السياحة في إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 76% على أساس سنوي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.

وحسب تقرير شهري لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل اليوم السابع من ذات الشهر (قبل اندلاع عملية الحرب).

كانت السياحة الأجنبية لإسرائيل قد تجاوزت 370 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُظهر حجم الضرر الذي تعرض له ذلك القطاع بسبب عملية "طوفان الأقصى".

السفر والطيران

أظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، الشهر الماضي، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب، بنسبة 80% كمتوسط منذ اندلاع الحرب.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يومياً حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنةً مع 500 رحلة معتادة خلال فترة ما قبل الحرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أجرى مدير الشركة الوطنية للخطوط الجوية أودي بار عوز، محادثات مع أكثر من 120 ممثلاً عن شركات طيران أجنبية، لدفعها إلى العودة للقيام برحلات جوية من وإلى إسرائيل".

سوق العمل

فقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حرباً على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.

وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات في الشمال مع لبنان.

كذلك، جرى تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلية.

صناعة العقارات

ويعمل في صناعة العقارات داخل إسرائيل، أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني -من أصل 178 ألف عامل فلسطيني- جميعهم لم يعودوا لأعمالهم منذ اندلاع الحرب، فيما عادت العمالة الفلسطينية جزئياً في قطاعات، مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، وسط شح هذا النوع من السلع للأسواق الإسرائيلية.

وتراجع قطاع العقارات في بورصة إسرائيل، بأكثر من 8% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنةً مع مستويات ما قبل الحرب على غزة.