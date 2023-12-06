كشفت وكالة الأمن البحري البريطانية "UKMTO"، الأربعاء، عن حادثة ترتبط بطائرة مسيَّرة فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب على منصة "إكس": "تلقينا تقريراً عن حادثة لنظام جوي (طائرة) مسيَّرة فوق البحر الأحمر غرب ميناء الحديدة في اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.

ودعت الوكالة السفن العابرة بالمنطقة إلى "توخي الحذر، وإبلاغها بأي أنشطة مشبوهة".

ولم تُشر الوكالة البريطانية إلى الجهة المسؤولة عن الحادث، لكن هذا التطور يأتي في ظل استمرار تهديد جماعة "الحوثي" اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غربي اليمن.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، إجراءها مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

والأحد الماضي، أعلنت جماعة "الحوثي" استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غربي اليمن "بصاروخ بحري وطائرة مسيَّرة".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، حسب المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع.

وتوعدت جماعة الحوثي مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن".