سياسة
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"انتهاك للقانون الدولي".. أنقرة ترفض تصديق إسرائيل على مستوطنة جديدة بالقدس
شددت الخارجية التركية على رفضها تصديق إسرائيل على مخطط لبناء مستوطنة من 1800 وحدة سكنية على مساحة 186 دونماً في القدس الشرقية، مؤكدة أن "عقلية إسرائيل التوسعية تلحق ضرراً بالغاً بأساس السلام الدائم وتضيف انتهاكات جديدة للقانون الدولي".
"انتهاك للقانون الدولي".. أنقرة ترفض تصديق إسرائيل على مستوطنة جديدة بالقدس
أنقرة ترفض مخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات وتعتبره إضراراً بأساس السلام الدائم وانتهاكا جديدا للقانون / صورة: AA
6 ديسمبر 2023

أدانت الخارجية التركية "بشدة" توسيع السلطات الإسرائيلية المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها الوحشية ضد المدنيين في غزة.

وشددت الخارجية التركية في بيانٍ مساء الأربعاء، على أنه من غير المقبول على الإطلاق أن توافق إسرائيل على مخطط لبناء مستوطنة من 1800 وحدة سكنية على مساحة 186 دونماً في القدس الشرقية.

وأكدت أن أعمال الإرهاب والعنف الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "هي مؤشرات ملموسة على استراتيجية إسرائيل لترهيب واستنزاف الشعب والدولة الفلسطينية".

وأشارت كذلك إلى أن عقلية إسرائيل التوسعية تلحق ضرراً بالغاً بأساس السلام الدائم وتضيف انتهاكات جديدة للقانون الدولي.

والثلاثاء، اتهمت منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية مختصة بقضايا القدس الشرقية)، السلطات باستغلال الحرب على قطاع غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.

ونقلت "عير عميم" عن السلطات الإسرائيلية إعلانها الاثنين موافقتها على مخطط "القناة السفلية" لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تجري الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس في عام 2012.

فيما استنكرت حركة حماس القرار ووصفته بأنه "إمعان في توسيع الحرب" على الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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