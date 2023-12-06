سياسة
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 264
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد ضابط في جهاز الأمن الوطني، التابع للسلطة الفلسطينية، بمخيم بلاطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى أربعة.
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 264
مشيعون فلسطينيون في جنازة شهيدَين برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بالضفة الغربية / صورة: AFP
6 ديسمبر 2023

اشتُشهد فلسطيني رابع بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، متأثراً بجروح إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الشاب عبد الناصر مصطفى الرياحي (24 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة".

تليفزيون فلسطين الرسمي ذكر بدوره أن "الرياحي" ضابط في جهاز الأمن الوطني، التابع للسلطة الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم اثنان بمحافظة طوباس (شمال)، وثالث متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع في طولكرم.

وباستشهاد الرياحي يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية إلى 264.

وكان شهود عيان قد ذكروا أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بعدد كبير من الآليات العسكرية مخيم بلاطة وأحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، فيما سُمع تبادل لإطلاق نار في المخيم، قبل أن تنسحب القوات.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان سابق، إن "طواقمها تعاملت مع 4 إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم بلاطة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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