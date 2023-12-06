في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تزايد الغضب الشعبي ضد نتنياهو بشكل كبير. فالشعب الإسرائيلي الغاضب والمصدوم من الفشل الأمني الفادح يلوم نتنياهو بشكل مباشر على وقوع أكبر خسارة استراتيجية لإسرائيل منذ عام 1948، ويشعر بالاستياء من محاولاته منذ ذلك الحين إلقاء اللوم على مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.

كما أن الاحتكاك الواضح بين حكومة نتنياهو وعائلات الأسرى قد ضرب على وتر حسَّاس في المجتمع الإسرائيلي. ففي الأيام الأخيرة، عاد المتظاهرون وأقارب المحتجزين لدى حماس إلى مقر إقامة نتنياهو، مطالبين باستقالته بسبب تعامله مع أقاربهم المحتجزين باعتبارهم مسألة ثانوية.

ومع تزايد الضغوط العالمية لوقف المجازر بحق المدنيين في غزة، وإضافة الضائقة الاقتصادية التي بدأت تعاني منها الأُسَر والشركات إلى قائمة الضغوط الداخلية، نجد أن نتنياهو وحكومته الحربية يتعرضان لضغوط شديدة لبذل مزيد من الجهد لتحرير المحتجزين.

المحتجزون وعائلاتهم

في الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء، واجه المحتجزين المفرج عنهم مؤخراً وأقارب الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، بنيامين نتنياهو، في اجتماع غاضب، فقد ورد أن بعض الحاضرين دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الاستقالة بسبب سلوكه، حسبما نقلت الغارديان.

ووفقاً لتقرير نشره موقع واي نت الإسرائيلي، فإن ابنة المحتجز حاييم بيري، 79 عاماً، قالت لنتنياهو إن أولئك الذين ما زالوا في غزة "يعيشون في وقت ضائع"، مضيفة أن "إعادة الرهائن إلى الوطن يجب أن تكون الأولوية الرئيسية للحكومة".

وقال أسير سابق أُطلق سراحه مؤخراً في جزء من الصفقة: "لقد واجهت الأسْر وأتفهَّم صعوباته. كان كل يوم في الأسْر صعباً للغاية. كنا في الأنفاق مرعوبين من أن إسرائيل من ستقتلنا، وليس حماس".

مشكلات اقتصادية

حسب الأناضول، فقد رفعت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، تقديراتها لتكلفة الحرب والعدوان على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مع استمرار العمليات جوّاً وبرّاً وبحراً منذ قرابة شهرين. وخلال جلسة للجنة المالية في الكنيست، قدَّر مسؤولون بوزارة المالية أن تكلفة الحرب في قطاع غزة قد تشهد مزيداً من الارتفاع نظراً إلى التطورات على الأرض.

في الوقت عينه، تشير إحصاءات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن نحو 750 ألف إسرائيلي غائبون عن القوى العاملة بسبب الحرب، (18 بالمئة من القوى العاملة). ويتضمن الرقم أولئك الذين في إجازة غير مدفوعة الأجر وأولئك الذين في الخدمة العسكرية الاحتياطية.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة Calcalist الإسرائيلية، خصَّصت خمسة بنوك إسرائيلية كبرى 3.1 مليار شيكل (قرابة 830 مليون دولار أمريكي) لخسائر الائتمان في الربع الثالث، بسبب الحرب الأخيرة على غزة، وهي الخطوة التي قرأها الخبراء على أنها ساتر لمواجهة موجة إفلاس ستعصف بالشركات الصغيرة وتزيد معاناة آلاف العائلات.

أصوات معارضة

ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتقديم استقالته مرة أخرى، الاثنين، وكتب على وسائل التواصل الجتماعي: "مَن فشِلَ لا يمكنه الاستمرار"، وأضاف: "مَن كتب اسمه بالكارثة وفقد ثقة الجيش وثقة الشعب، عليه أن يفعل الشيء الوحيد اللائق ويرحل".

ومع تصاعد الضغوط الداخلية، تظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون رحيله -أي نتنياهو- إما على الفور، وإما بمجرد توقف ا"لأعمال العدائية". ففي استطلاع سابق نشرته القناة 13 الإسرائيلية، يعتقد 44% من الإسرائيليين أن نتنياهو هو المسؤول عن فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما أجاب 56% أنهم لا يثقون به لإدارة الحرب.

وعند السؤال عما يجب على رئيس الوزراء نتنياهو فعله الآن، أجاب نحو نصف الجمهور (47%) بأنه يجب عليه أن يستقيل في نهاية الحرب، وقال 29% إنه يجب أن يستقيل فوراً. في حين يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين مجتمعين بأن نتنياهو يجب أن يستقيل عاجلاً أو آجلاً.

وبعد أيام من بدء العدوان البري، قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن الجنرالات الإسرائيليين يعتقدون أن العملية ستتواصل لأشهر أو ربما لعام كامل، فيما يرى المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ناحوم برنياع، أن بنيامين نتنياهو يفضل عملية طويلة وغير حاسمة يوقفها الأمريكيون في مرحلة معينة، وذلك لأنه يعلم يقيناً أنه بعد انتهاء الحرب مباشرة ستبدأ عملية إقالته ومحاكمته.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن نتنياهو يخوض حربين حاليّاً: العملية العسكرية التي تدخل شهرها الثالث في قطاع غزة، ومحاكمته بشأن اتهامات الفساد التي استؤنفت، الاثنين، بعد انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم الإسرائيلية. يذكر أنه قد جرى اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في أواخر عام 2019، مما جعله أول رئيس وزراء إسرائيلي يوجه إليه الاتهام في أثناء وجوده في منصبه.