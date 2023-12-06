سياسة
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منظمات دولية: تحذيرات إسرائيل لسكان غزة بالإخلاء فاشلة ويجب وقف الحرب
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تحذيرات إسرائيل لسكان قطاع غزة بالإخلاء بالـ"فاشلة"، مؤكدة أنه "لا يوجد مكان آمن" في القطاع، كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى "الإصرار على الوقف الفوري لإطلاق النار".
منظمات دولية: تحذيرات إسرائيل لسكان غزة بالإخلاء فاشلة ويجب وقف الحرب
منظمات دولية تنتقد دعوات إسرائيل لإخلاء سكان غزة وتدعو لوقف إطلاق النار / صورة: AA
6 ديسمبر 2023

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن على المجتمع الدولي أن يصر على "الوقف الفوري لإطلاق النار" في غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الأربعاء، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وتطرق تورك خلال حديثه للوضع القائم في غزة التي ترزح تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية، لافتاً إلى الصعوبات التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن يصر بصوت واحد على "الوقف الفوري لإطلاق النار" في غزة.

تحذيرات الإخلاء فاشلة

من جهة أخرى، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، تحذيرات إسرائيل لسكان قطاع غزة بالإخلاء بالـ"فاشلة"، مؤكدة أنه "لا يوجد مكان آمن" في القطاع الذي يشهد قصفاً مكثفاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان: "مع استمرار قصف غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان الجنوب بضرورة الإخلاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل. ويرسل رمز (QR) وما على سكان غزة سوى استخدام الهاتف للنقر على الخريطة وتنزيلها لمعرفة المكان الذي يجب الذهاب إليه ليكونوا آمنين".

وأشارت إلى أن ذلك "قد يبدو معقولاً، ووسيلة حديثة لحماية المدنيين في الحرب"، مستدركة أن "ذلك الأمر فاشل ويتجاهل الواقع على ثلاثة مستويات على الأقل".

وأوضحت المنظمة: "أولاً، قطع الجيش الإسرائيلي الكهرباء والاتصالات عن غزة، ما يجعل من الصعب الوصول إلى تلك الخريطة". وتابعت: "ثانياً، الخرائط التي أصدرها الجيش الإسرائيلي مليئة بالأخطاء، واضطر إلى تصحيحها عدة مرات، ما أدى إلى ارتباك (السكان) اليائسين في العثور على مكان آمن".

وبينت هيومن رايتس ووتش أن "ثالث وأهم" أسباب فشل نظام التحذيرات الإسرائيلي لسكان غزة هو أنه "لا يوجد مكان آمن للفرار إليه. إذ لا يعد الجيش الإسرائيلي بعدم قصف أماكن معينة، بل يرسل الأشخاص (الفلسطينيين) إلى مناطق أصغر حجماً وأكثر ازدحاماً دون أي ضمانات للحماية".

وفي وقت سابق، كشف متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صراحة عن خطة تل أبيب لاستهداف جنوب القطاع عندما دعا سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس (جنوب) إلى إخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها.

وفي نفس الوقت أزاح النقاب عن خريطة سماها "مناطق الإخلاء"، قسم بموجبها قطاع غزة بشكل كامل إلى "بلوكات" تمهيداً لمرحلة جديدة من الحرب، حدد من خلالها الأماكن التي يعتزم استهدافها، بما يسمح للسكان بمغادرتها مسبقاً، حسب ادّعائه.

والأحد أعلن الجيش الإسرائيلي بدء العمليات البرية شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبدء تحرك القوات المدرعة لمهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس. وتوقعت إذاعة جيش الاحتلال "توسيع انتشار قواته في المنطقة وتكثيف العملية البرية".

وكان الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا يزال يحث سكان شمال وادي غزة (مدينة غزة وشمال القطاع) على الاتجاه نحو المناطق الواقعة جنوبه (وسط وجنوب القطاع غزة)، إلا أنه يستهدف بشكل يومي، وخاصة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبشدة منازل المواطنين في الجنوب ما خلّف مئات القتلى وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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