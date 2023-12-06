سياسة
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استجابة لواشنطن.. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر باعتقال مستوطن هاجم فلسطينيين
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إصدار وزير الدفاع يوآف غالانت أمر اعتقال إداري بشأن مستوطن هاجم فلسطينيين بالضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين مند السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى ثلاثة مستوطنين.
استجابة لواشنطن.. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر باعتقال مستوطن هاجم فلسطينيين
فلسطيني يتفقد سيارة محترقة في غارة مستوطنين بالقرب من سلفيت بالضفة الغربية. / صورة: Reuters
6 ديسمبر 2023

وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قبل عدة أيام، أمر اعتقال إداري ضد مستوطن بالضفة الغربية متهم بمهاجمة فلسطينيين.

وقالت النسخة الإلكترونية من صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأربعاء: "وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمر اعتقال إداري لمستوطن اعتُقل قبل عدة أيام للاشتباه في مهاجمته فلسطينيين".

ولا يُحاكم المعتقلون إدارياً. وسيكون الأمر ساري المفعول لمدة أربعة أشهر، وفق الصحيفة العبرية.

وتلجأ إسرائيل الى الاعتقال الإداري في حال عدم حيازتها أي اتهامات محددة ضد المتهمين.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير منتقداً القرار "هذا هو ثالث أمر اعتقال إداري يصدر بحق مستوطن منذ اندلاع الحرب (في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".

وأضاف في إشارة الى غالانت: "ارتبك شخص ما، ونسي من الصديق ومن العدو".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل التحرك لوقف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خشية تفجر الأوضاع في المنطقة.

وفجر الأربعاء، اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 60 فلسطينياً ليرتفع الإجمالي بالضفة الغربية إلى 3640 معتقلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيان مشترك صادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني".

وبوتيرة يومية ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين​​​​​​​​​​​​​.

ويتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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