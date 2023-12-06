أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأربعاء قنصها 8 جنود إسرائيليين في محور شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها إن "مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خان يونس وإصابتهم إصابات محققة".

وفي بيان آخر، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها "تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس".

وأشارت إلى أنها "قصفت موقع كيسوفيم شرق مدينة خان يونس بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وأضافت الكتائب في بيان ثالث، أنها قصفت "قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

ولفتت إلى أنها "استهدفت منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خان يونس"

وأشارت كتائب القسام في بيان آخر إلى أنها "استهدفت ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105".

وفي شمال قطاع غزة ذكرت كتائب القسام في بيان أن مقاتليها "تمكنوا من استهداف 12 آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا".

كما أعلنت كتائب القسام "قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية (جنوب إسرائيل) برشقة صاروخية

وعلى الحدود اللبنانية، أعلن حزب الله الأربعاء استهداف موقع الرادار الإسرائيلي جنوبي لبنان، مقابل بلدتي شبعا وكفرشوبا اللبنانيتين، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له إن "عناصره استهدفوا موقع الرادار الإسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة ميس الجبل بصاروخ، كما تعرض مركز بلدة الفرديس للقصف المدفعي الإسرائيلي دون وقوع إصابات.

وعثر الجيش اللبناني على مجموعة من الصواريخ المعدة للإطلاق في سهل الخيام بمرجعيون جنوبي لبنان، وعمل على تفكيكها قبل إطلاقها باتجاه إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي شيحين والجبين في القطاع الغربي".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.