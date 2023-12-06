أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ترتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني وأن تركيا تقف بجانب الشعب الفلسطيني في غزة "ضد البربرية والوحشية والظلم".

وقال أردوغان في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي الأربعاء في أنقرة: "سيُحاسب نتنياهو وقادة إسرائيل عاجلاً أو آجلاً أمام العدالة على جرائمهم من مجازر وتطهير عرقي".

وتابع الرئيس التركي قوله إن "قتل الأطفال الأبرياء والنساء والمُسنّين والناس العُزّل بأحدث آلات الحرب عجز يختص به الجبناء أمثال مسؤولي إسرائيل".

وأضاف الرئيس التركي: "كان شعارنا لسنوات طويلة هو أن العالم أكبر من 5 دول، وكنا دائماً نرفض منظومة الأمم المتحدة التي لا تحرك ساكناً فيما تقتل آلة إسرائيل الوحشية الأطفال والنساء والمدنيين في غزة".

وقال إنه "كلما صعّدت الإدارة الإسرائيلية المحتمية بالغرب قمعها، زاد الثمن الذي ستدفعه".

وتابع أردوغان: "كنا ولا نزال إلى جانب المظلومين في شتى بقاع العالم، لذلك وقفنا إلى جانب أذربيجان لإعادة أراضيها في إقليم قره باغ"، مضيفاً أنه بالمنطق نفسه "نقف بجانب الشعب الفلسطيني في غزة ضد البربرية والوحشية والظلم".

في سياق آخر، أكد الرئيس التركي أن تركيا ستؤمِّن المناطق القريبة من حدودها، حيث يتجمع الإرهابيون، خصوصاً منطقة تل رفعت بشمال سوريا.

وقال أردوغان: "سنؤمّن في نهاية المطاف المناطق القريبة من حدودنا، حيث يتجمع الإرهابيون، خصوصاً تل رفعت".

وأكد أن تركيا لن تسمح أبداً بتشكيل كيان إرهابي في جنوبيها وفي شمال كل من سوريا والعراق.

وأضاف: "نحن على علم بالجهود المبذولة لإحياء وإعادة إنماء التنظيم الإرهابي الانفصالي الذي أصبح في حالة احتضار بفضل عملياتنا العسكرية"، في إشارة إلى تنظيم PKK الإرهابي.

وتابع أردوغان: "نعرف جيداً مَن يفعل ما يفعله، ومن يتعامل مع من... لن نتردد في المباغتة ذات ليلة وتمزيق هذه السيناريوهات".