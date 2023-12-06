سياسة
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العاشر رسميّاً في يومين.. مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمالي قطاع غزة
كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه خلال يومين إلى 10 وفقاً لما هو معلن.
العاشر رسميّاً في يومين.. مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمالي قطاع غزة
الأصدقاء وأفراد العائلة خلال مراسم جنازة اللواء الإسرائيلي يوناتان مالكا في مقبرة بالقدس بعد مقتله في غزة / صورة: AFP
6 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك بشمالي قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميّاً لعدد قتلاه خلال يومين إلى 10.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن: "الرقيب أول (احتياط) عادي شاني (39 عاماً) من تسور يتسحاق (وسط)، مقاتل في اللواء 6036 لوجستي، قُتل في معركة بشمال قطاع غزة.

وهذا هو الضابط الثالث الذي يعلن الجيش الإسرائيلي مقتله، الأربعاء، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 411، وفق المصدر ذاته.

وتابع الجيش في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، ونُقله لتلقي العلاج الطبي وأُبلِغ ذووه".

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر ثلاثة بيانات، مقتل 7 ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة.

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الثلاثاء، جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، بدفع "أثمان باهظة جدّاً" منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت كتائب " القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، ​​​​​​​قنص 6 جنود إسرائيليين في محور شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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