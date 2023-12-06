سياسة
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الحوثيون يعلنون استهداف مواقع في إيلات بصواريخ باليستية
استهدفت جماعة الحوثي اليمنية "أهدافاً عسكرية" بمنطقة إيلات جنوب إسرائيل بدفعة صواريخ باليستية، حسبما أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، مساء الأربعاء، مشدداً على أنهم مستمرون في تنفيذ عملياتهم ضد إسرائيل ومنع سفنها من الملاحة في المنطقة.
الحوثيون يعلنون استهداف مواقع في إيلات بصواريخ باليستية
الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة صواريخ باليستية على أهداف عسكرية في إيلات جنوب إسرائيل / صورة: Reuters
6 ديسمبر 2023

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، استهداف منطقة إيلات في جنوب إسرائيل بدفعة صواريخ باليستية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، نشره عبر حسابات الجماعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال سريع: "أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (الاسم العربي لإيلات) جنوب فلسطين المحتلة".

وشدد على أن "قوات الحوثي مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وتنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة".

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل بشأن هذا البيان، حتى مساء الأربعاء، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الأربعاء، أنه استخدم منظومة "سهم" لاعتراض صاروخ "أر ض-أرض" أُطلق نحو مدينة إيلات جنوبي البلاد.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن سكان إيلات سماع دوي انفجارات لدى اعتراض الصاروخ.

وفي الأسابيع الماضية أطلق الحوثيون عدداً من الصواريخ على مدينة إيلات "ردّاً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

كما استهدف الحوثيون سُفناً "مرتبطة بإسرائيل"، حسب وصفهم، في البحر الأحمر، واحتجزوا إحداها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 16 ألفاً و250، وجرح أكثر من 43 ألف فلسطيني، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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