يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، زيارة رسمية إلى اليونان بدعوة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وكشفت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن اجتماع المجلس سيُعقد في أثينا برئاسة الرئيس أردوغان ورئيس وزراء اليونان بمشاركة الوزراء المعنيين، وسيجري استعراض العلاقات التركية اليونانية بجميع أبعادها ومناقشة فرص تطوير التعاون بين البلدين.

وفي إطار الزيارة، من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية القانونية للعلاقات الثنائية.

ونهاية الشهر الماضي، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركي فخر الدين ألطون أن الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى، الذي سيُعقد بين تركيا واليونان، بعد انقطاع دام 7 سنوات، يُعد تطوراً مهمّاً جرى تحقيقه بفضل دبلوماسية التضامن وزيادة الاتصالات الثنائية.

وأفاد ألطون أن الجهود مستمرة لاتخاذ أكبر عدد ممكن من الخطوات في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى.