أعلن "حزب الله"، الأربعاء، استهداف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين، قرب حدود لبنان الجنوبية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات لبنانية.

وقال "حزب الله"، في بيان، إن عناصره "استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي (مقابل بلدتي شبعا وكفر شوبا اللبنانيتين)، بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

ولفت الحزب في بيانات منفصلة إلى أن عناصره استهدفت "موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‌‏موجه، كما استهدفت موقعي الضهيرة وحدب البستان بالصواريخ الموجهة، وموقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وحققت فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

وأوضح أن مقاتليه "هاجموا موقع الراهب، والموقع البحري، بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏

كما استهدف الحزب، وفق البيان، "تجمعات لجنود إسرائيليين في مواقع جل العلام، وكرم التفاح قرب ‏ثكنة ميتات، وتل شعر مقابل بلدة ‏عيتا الشعب اللبنانية، بالأسلحة المناسبة، وحقق فيها إصابات مباشرة".

مقتل عنصر بالحزب

في السياق نفسه، أعلن "حزب الله" مقتل أحد عناصره على الحدود الجنوبية، مع تواصل المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي.

ونعى الحزب، في بيان مقتضب، علي حسن الأتات، من منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في البيان أن الأتات "ارتقى على طريق القدس".

وبمقتل العنصر الجديد، ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" إلى 90 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بدأت الاشتباكات المسلحة في المناطق الحدودية بين الجماعة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، وفق بيانات سابقة صادرة عن الحزب.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنُّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تعهد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بتخفيف الضغط عن قطاع غزة من خلال "إجبار العدو (إسرائيل) على أن يُبقي قواته عند الحدود (اللبنانية) وحشد مزيد منها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حتى مساء الثلاثاء، 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.