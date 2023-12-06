سياسة
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لوصف الوضع بغزة.. غوتيريش يفعِّل مادة بميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى
فعَّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمرة الأولى، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، مناشداً مجلس الأمن الدولي المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية.
لوصف الوضع بغزة.. غوتيريش يفعِّل مادة بميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى
غوتيريش يفعّل ميثاق للأمم المتحدة للمرة الأولى لوصف الأوضاع في غزة / صورة: Reuters
6 ديسمبر 2023

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل، باعتباره "تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن غوتيريش أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، الأربعاء، يفعّل فيه للمرة الأولى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة "نظراً لحجم الخسائر في الأرواح داخل قطاع غزة وإسرائيل في غضون فترة وجيزة".

وتنص المادة المذكورة على أن "للأمين العام أن ينبّه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وقال غوتيريش على منصة "إكس": "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعرب غوتيريش عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معرباً عن أمله في تجديد الهدنة الإنسانية (انتهت 1 ديسمبر) بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وتعرّض غوتيريش أكثر من مرة لهجوم شديد من مسؤولين إسرائيليين، جراء تصريحاته المتعلقة بحرب غزة، لا سيما من مندوب تل أبيب الأممي جلعاد إردان، الذي وصفه بأنه "فاقد بوصلته الأخلاقية"، على خلفية تصريحات غوتيريش التي قال فيها إن غزة أصبحت "مقبرة للأطفال".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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