سياسة
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بسبب تفعيل المادة 99.. إسرائيل تطالب باستقالة غوتيريش وإسبانيا تؤيد رسالته
هاجمت إسرائيل بشكل حاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطالبته بالاستقالة بعد إعلانه لأول مرة تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. وتلقى غوتيريش دعماً من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
بسبب تفعيل المادة 99.. إسرائيل تطالب باستقالة غوتيريش وإسبانيا تؤيد رسالته
إسرائيل تَعد فترة ولاية غوتيريش تشكّل "خطراً على السلم العالمي" / صورة: Reuters
7 ديسمبر 2023

سارعت إسرائيل إلى شن هجوم حاد على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجددت مطالبتها له بالاستقالة بعد دعوته لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلانه تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لوصفه الوضع في قطاع غزة وإسرائيل بأنه "تهديد للسلم والأمن الدوليين".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "فترة ولاية غوتيريش هي ما تشكل خطراً على السلم العالمي".

وأضاف: "إن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، يشكل دعماً لمنظمة حماس الإرهابية"، على حد تعبيره.

ومضى كوهين: "أولئك الذين يدعمون السلام العالمي يجب أن يدعموا تحرير غزة من حماس"، وفق زعمه.

واتهم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأمين العام بـ "الانحراف الأخلاقي".

وأضاف: "هذا دليل آخر على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل".

وختم إردان بقوله: "أدعو الأمين العام مرة أخرى إلى الاستقالة فوراً، الأمم المتحدة بحاجة إلى أمين عام يدعم الحرب على الإرهاب، وليس أميناً عاماً يتصرف وفقاً للنص الذي كتبته حماس"، وفق تعبيره.

رسالة غوتيريش

وأرسل غوتيريش، الأربعاء، للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".

وقال الأمين العام في رسالته إنّه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلاً تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة". وحذّر غوتيريش من "أنّنا نواجه خطراً كبيراً يتمثّل في انهيار النظام الإنساني".

وفي خطابه لرئيس مجلس الأمن، أفاد غوتيريش بأن "أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، أدت إلى معاناة إنسانية مروعة".

وأضاف: "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حدّ لهذه الأزمة"، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري أعرب غوتيريش عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معرباً عن أمله في تجديد الهدنة الإنسانية، التي انتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بين إسرائيل وحماس.

وتعرض غوتيريش أكثر من مرة لهجوم شديد من مسؤولين إسرائيليين طالبوه بالاستقالة، جراء تصريحاته المتعلقة بحرب غزة التي قال في أحدها إن غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال.

دعم سانشيز

في السياق، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس، أنّ "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".

ودعا سانشيز، أحد أكثر القادة انتقاداً لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، في منشوره، مجلس الأمن الدولي إلى "التحرّك فوراً وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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