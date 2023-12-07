وافقت إسرائيل على زيادة كمية الوقود التي ستُدخَل إلى قطاع غزة، في ظل ضغط أمريكي، وذلك بإضافة "الحدّ الأدنى من الوقود اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشّي الأوبئة".

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأربعاء: "صدّق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي على زيادة كمية الوقود الداخلة إلى قطاع غزة".

وصوّت جميع وزراء "الكابينت" لصالح القرار باستثناء وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووافق مجلس الحرب الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء، على قرار زيادة كمية الوقود، قبل أن يُحيل القرار لـ"الكابينت" للتصديق عليه، إثر ضغوط أمريكية متزايدة.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية الكمية المقرَّر زيادتها في كمية الوقود الذي يُدخَل عبر معبر رفح.

لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في بيان إن قرار "الكابينت" زيادة إمدادات النفط إلى غزة يسمح فقط "بإضافة الحدّ الأدنى من الوقود اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشي الأوبئة في جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "الحد الأدنى من هذه الكمية سيحدّده من وقت إلى آخر مجلس الحرب وفقاً للوضع الإنساني في القطاع".

وقال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة توماس وايت عبر منصة إكس الأحد، إن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية إلى النصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، "وهذا سيكلّف مزيداً من الأرواح".

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزَت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 16 ألفاً و248 شهيداً فلسطينياً، و43 ألفاً و616 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.