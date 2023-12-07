أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 17 ألف شهيد و46 ألف جريح.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 17 ألفاً و177 شهيداً و46 ألف جريح".

وأضاف القدرة: "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء"، مشيرا إلى أن "350 شهيداً و900 إصابة وصلوا مستشفيات غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية"، دون تحديد المستشفيات.

وتابع: "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدّت إلى استشهاد 290 من الطواقم الطبية، وتدمير 102 من سيارات الإسعاف".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال استهدفت 160 مؤسسة صحية ما أدى إلى إخراج 20 مستشفى و46 مؤسسة ومركز للرعاية الأولية من الخدمة".

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، وتصفية الخدمات الصحية شمال غزة سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى".

وحذّر القدرة من "تكرار سيناريو تصعيد العدوان على جنوب القطاع كما حدث في شماله".

وبيّن أن "المستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية".

وقال: "نحاول إعادة تشغيل أي جزء من مجمع الشفاء الطبي، خاصة الطوارئ، في ظل صعوبات كبيرة تواجهنا".

وأوضح أن عدد المصابين الذين خرجوا من معبر رفح بين مصر والقطاع بغرض العلاج في الخارج "أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان الإسرائيلي".

وطالب القدرة "بتوفير مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى شمال القطاع".

كما نقل المكتب الإعلامي الحكومي عن وكيل وزارة الصحة المساعد في غزة ماهر شامية قوله أن "إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود. افتتحنا مركزَين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبّي الحاجات الصحية، ونحتاج إلى طواقم طبية وكل أنواع الأجهزة الطبية كي نؤدّي أدوارنا".

وحسب السلطات في القطاع ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، فإن المساعدات الإنسانية، لا سيما المستلزمات الطبية والوقود، التي تدخل غزة محدودة جداً ولا تناسب حجم "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة"، في ظل حرب مدمرة وقيود شديدة تفرضها إسرائيل على القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

من جانبها أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أن عدد الشهداء الذين نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة تجاوز عدد المصابين للمرة الأولى.

وقالت المنظمة عبر حسابها في إكس الخميس: "عدد القتلى الذين نُقلوا أمس إلى مستشفى شهداء الأقصى بدعم من منظمة أطباء بلا حدود، تجاوز عدد الجرحى لأول مرة". وأشارت المنظمة إلى أن 115 شخصاً استُشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن "المستشفى ممتلئ والمشرحة ممتلئة". ودعت المنظمة الجيش الإسرائيلي إلى وقف القصف العشوائي على قطاع غزة وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وبدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف خدماتها في محافظة غزة، وإجلاء طاقم محطة الإسعاف، "بعد منع الاحتلال الإسرائيلي الطواقم العاملة في الاستجابة للنازحين".

وفي بيان حول تقرير استجابة طواقمها من تاريخ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت الجمعية إن من تحديات العمل التي تواجهها "نفاد الوقود الخاص بمستشفى الأمل وفرع الجمعية في خان يونس (...) مما يزيد حجم التحديات التي تواجه الطواقم العاملة في الاستجابة للنازحين والحالات الإسعافية".

وأشار البيان إلى "توقف خدمات الجمعية في محافظة غزة، إذ جرى إجلاء طواقم العمل المختلفة في مقر الجمعية ومستشفى القدس، بالإضافة إلى طاقم محطة إسعاف غزة بعد منع الاحتلال الطواقم من الاستجابة للحالات الإنسانية".

ولفت إلى "توقف العمل في مستشفيات مدينة غزة وعلى رأسها مستشفيا القدس والشفاء، وانهيار منظومة الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع نتيجة الاستهداف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفاد الوقود ونقص الكوادر الطبية، مما ينذر بزيادة حجم الكوارث".

وتابع: "نفاد الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، ومع إغلاق معبر رفح البري وتوقف إمدادات الوقود وانقطاع المياه، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية تؤثر في معظم القطاعات الحيوية".

غارات متواصلة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مدن قطاع غزة وقصف مخيم جباليا بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً، ما تسبب في وقوع عشرات الشهداء والجرحى ونشوب حرائق.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا بقصفه بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً، كما قصف مدرسة داخل المخيم بالمدفعية متسبباً في سقوط عشرات الشهداء، ومنزلاً يؤوي عائلة نازحة في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن المواطنين في جباليا اضطُّروا لدفن عشرات الشهداء في مقابر جماعية في ظل استمرار القصف والحصار الذي تفرضه دبابات الاحتلال على المخيم.

وأطلق طيران الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام على المدنيين بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ما تسبب في حالات اختناق بين المواطنين. كما شنَّ سلسلة غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما واصل طيران الاحتلال غاراته على مناطق جنوب قطاع غزة، مكثفاً قصفه على مدينتي خان يونس ورفح، مستهدفاً منازل المدنيين، بالتزامن مع قصف من الزوارق الحربية على ساحل المدينتين.

كما "استُشهد 6 مواطنين على الأقل، وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة"، حسب الوكالة.

وأفادت (وفا) بأن خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، وعدم تمكن طواقم الإسعاف من التنقل في ظل اشتداد القصف يُصعّب انتشال الجرحى من تحت الأنقاض ما يؤدي إلى استشهادهم.

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ميدانياً تواصل المقاومة معاركها مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع، خصوصاً حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع، وفي خان يونس جنوباً.

"ليست جريمة حرب"

دوليا، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي الخميس، اكتشاف جثث متحللة لأطفال ورضع في مستشفى النصر للأطفال في غزة بأنه "حدث مأساوي"، متجنباً اعتباره "جريمة حرب".

وقال ميلر: "إن هذا الحادث هو مأساة. مأساة لهؤلاء الأطفال ولعائلاتهم، وللشعب الفلسطيني والعالم أجمع".

ودعا المسؤول الأمريكي إسرائيل إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وفي رده على صحفي حول ما إذا كانت واشنطن ترى هذه الأحداث على أنها جريمة حرب أم لا، قال ميلر: "لن أقيّم أبداً الوضع هنا. سنصل إلى قرار بعد الانتهاء من عملية جمع الأدلة".

وعن سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشكل بعثة لجمع الأدلة على "جرائم الحرب" في غزة، قال ميلر: "حالياً يوجد صراع مستمر، ونحن نراقب الأحداث من كثب. لكن لن نتحدث عن الخطوات التي يمكننا اتخاذها. فنحن لا نزال وسط صراع كبير في الوقت الحالي".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال غرب مدينة غزة، وأجبرت الأطقم الطبية على المغادرة منهما.

ونتيجة رفض الاحتلال (الإسرائيلي) إخراج الأطفال الرضع المرضى من مستشفى النصر وإجلاء الأطقم الطبية، جرى اكتشاف وفاة 5 أطفال رضع بعد العثور على جثثهم متحللة.

اعتقالهم "عراة"

في غضون ذلك، نشرت هيئة البث العبرية، صوراً ومقطعاً مصوراً لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، يجري اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية.

ويظهر الفلسطينيون في الصور والمقطع المصور يجلسون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية في مشهد صادم، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين.

وظهر المعتقلون وهم يحاولون تغطية صدورهم بأيديهم، فيما يبدو أنهم يحاولون تفادي برودة الطقس.

بينما تعمّد عدد منهم تغطية وجوههم بأيديهم، أو باستخدام أيديهم وأرجلهم.

وتظهر صورة عدداً آخر من المعتقلين مكبلي الأيدي وهم بملابسهم الداخلية السفلية في أحد شوارع غزة، دون تحديد الموقع.

وفي صورة أخرى يظهر المعتقلون العراة إلا من ملابسهم الداخلية، مكدسين في مؤخرة شاحنة عسكرية إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الرسمية: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال خلال عملية في شمال قطاع غزة".

وأضافت: "الهدف هو التحقق مما إذا كان بعضهم من مسلحي حماس أو نشطاء فيها".

وكانت هيئة البث قالت في وقت سابق، إن إسرائيل "اعتقلت 700 فلسطيني من داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب".

وجرى إعلان هذا الرقم قبل الكشف عن اعتقال عشرات الفلسطينيين اليوم، حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الخميس، دون تحديد العدد.

وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17177 شهيداً، بالإضافة إلى 46 ألف جريح، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.