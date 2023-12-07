أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط الخميس، في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلاً.

واعترف الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، بمقتل جنديَّين إسرائيليَّين وإصابة أربعة آخرين خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة رسمياً لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13 خلال 3 أيام.

وأفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية في خبر عاجل بـ"سقوط الجنديَّين عميت بونزل وعالمناو فيلكه خلال المعارك في قطاع غزة"، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، دون تفاصيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره بينهم ضباط، خلال اليومين الماضيين. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 414 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت الحصيلة إلى 90 جندياً وضابطاً منذ بدء العمليات البرية التي بدأها الجيش في 27 من الشهر ذاته.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم وبعضهم أصيب بالعمى خلال المعارك بقطاع غزة. وأوضحت الهيئة أن هؤلاء الجنود أصيبوا إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية في أثناء المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال المصدر ذاته إن هذه الإصابات في أعين الجنود نجمت عن انفجارات وأعيرة نارية وتطاير شظايا، موضحة أن 10-15% من تلك الإصابات أدّت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قتلها جنوداً إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في محاور عدة للقتال.

وأعلنت كتائب القسام، الأربعاء، قنصها 8 جنود إسرائيليين في محور شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان لها إن "مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خان يونس وإصابتهم إصابات محققة".

وفي بيان آخر، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها "تمكنوا من قنص جنديَّين صهيونيَّين في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس".

وأشارت إلى أنها "قصفت موقع كيسوفيم شرق مدينة خان يونس بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وأضافت الكتائب في بيان ثالث، أنها قصفت "قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

ولفتت إلى أنها "استهدفت منزلاً تحصَّن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد وبالأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خان يونس".

وأشارت كتائب القسام في بيان آخر إلى أنها "استهدفت ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105".

وفي شمال قطاع غزة، ذكرت كتائب القسام في بيان أن مقاتليها "تمكنوا من استهداف 12 آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا". كما أعلنت كتائب القسام "قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية (جنوب إسرائيل) برشقة صاروخية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.