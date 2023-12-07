استُشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ليرتفع الإجمالي في الضفة إلى 266 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الخميس "استشهاد الطفل عمر محمود صادق أبو بكر (16عاماً)، برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في يعبد غرب مدينة جنين".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس مدينتَي رام الله وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بعد انسحاب جنود الاحتلال من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين الأربعاء.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله في حين ازدات نسبة التصعيد والاقتحامات الإسرائيلية لمدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة.

والأربعاء أعلنت الوزارة استشهاد 4 فلسطينيين شمالي الضفة، أحدهم في مخيم بلاطة قرب نابلس، وآخران بمحافظة طوباس، ورابع متأثراً بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوع في مدينة طولكرم، قبل أن تعلن عن استشهاد الخامس وهو الفتى أبو بكر.

وأُصيبَ الخميس أربعة مواطنين واعتُقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس وتبعتها تعزيزات إضافية وحاصرت منزلاً في حارة الحيلة وسط إطلاق نار كثيف.

وذكرت أن "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، هم جلال عويجان ومعن أبو لاوي وخليل زكريا، قبل انسحابها من المنطقة".

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت إلى مستشفيات المدينة إصابتين في الأرجل بالرصاص الحي، فيما تعاملت مع إصابتين بشظايا الرصاص.

وأسفرت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيليّ لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأخيرة عن اعتقال 60 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون، وفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأفاد التقرير بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين وطالت على الأقلّ 30 فلسطينياً، أُفرجَ عن مجموعة منهم لاحقاً، وتوزعت بقية عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلس ورام الله.

وقال التقرير إن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 3640 أسيراً فلسطينياً، وتشمل الحصيلة من اعتُقلوا من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطُرُّوا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائنَ، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتُّر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفّذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة.

يأتي ذلك في حين يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.