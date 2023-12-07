كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم وبعضهم أصيب بالعمى خلال المعارك بقطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن هؤلاء الجنود أصيبوا إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية في أثناء المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال المصدر ذاته إن هذه الإصابات في أعين الجنود نجمت عن انفجارات وأعيرة نارية وتطاير شظايا، موضحة أن 10-15% من تلك الإصابات أدّت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وأوضحت هيئة البثّ أن هؤلاء الجنود أهملوا استخدام النظارات الواقية خلال النشاط العسكري، ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود نقص في النظارات الواقية المخصصة لجنوده، وقال إنه يعمل على زيادة حملات الوعي بين الجنود لاستخدامها.

واستقبل مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع وحده 40 جندياً إسرائيلياً مصاباً في العين، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، لافتة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط استقبل المستشفى 5 إصابات بجروح خطيرة في العين، وأُجرِيَت عمليات جراحية صعبة لبعضهم.

وقاد المستشفى حملة تبرعات لشراء نظارات واقية للجنود الإسرائيليين، نظراً إلى الأعداد الكبيرة في إصابات الأعين بين صفوفهم في غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي الخميس بمقتل جنديَّين إسرائيليَّين وإصابة أربعة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة رسمياً إلى 12 خلال 3 أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره بينهم ضباط، خلال اليومين الماضيين. بذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 413 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت الحصيلة إلى 89 جندياً وضابطاً منذ بدء العمليات البرية التي بدأها الجيش في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.