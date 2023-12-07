قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن الاجتماع الخامس للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى سيكون وسيلة لتعزيز ومواصلة العهد الجديد بين أنقرة وأثينا، مؤكداً أن بلاده تهدف إلى الوصول بحجم التجارة مع اليونان إلى 10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال لقاء أردوغان نظيرته اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو قُبيل مباحثاتهما في أثينا، إذ وصل في وقت سابق الخميس إلى العاصمة اليونانية في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف أردوغان: "نهدف إلى رفع حجم تجارتنا مع اليونان من 5.5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، وسنناقش الخطوات التي يمكننا اتخاذها في هذا الصدد وفي أي المجالات".

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته لزيارة أثنيا بعد مرور 6 سنوات على آخر زيارة.

ومن المنتظر أن يترأس الزعيمان الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي-اليوناني رفيع المستوى.

"الإرادة السياسية الإيجابية"

من جانبها، قالت رئيسة اليونان، إيكاتيريني ساكيلاروبولو إنه من الضروري لأثينا وأنقرة "تطوير الإرادة السياسية الإيجابية الحالية أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "إن المآسي التي شهدها بلدانا هذا العام أظهرت أن الشعور بالتضامن والدعم في الظروف الصعبة هو السمة المشتركة التي تجمع الشعبين".

وتابعت ساكيلاروبولو: "هذا الوضع يخلق أساساً قوياً لتعميق التعاون في العلاقات الثنائية، والإرادة السياسية المتبادلة، ويخلق مناخاً من شأنه إزالة التوترات". وأردفت: "من الواضح جداً أنه يتعين على البلدين العمل معاً بالتعاون والمضي قدماً بكل هذه القيم في جو إيجابي يقوم على السلام والازدهار واحترام القانون الدولي".

وأضافت: "لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تعمل اليونان وتركيا على تطوير هذه الإرادة السياسية الإيجابية المشتركة القائمة".

وأشارت إلى أن البلدين "يدركان أن لهما نهجان مختلفان بشأن مختلف القضايا"، مضيفة: "لكنني أعتقد أن العمل معاً والتعاون بهذا الوعي سيكون قادراً على الحفاظ على السلام والازدهار في المنطقة والارتقاء به إلى مستويات أعلى".

وأكدت ساكيلاروبولو على أهمية الحفاظ على "مناخ بناء" في العلاقات والاستثمار فيها، وأضافت مخاطبة أردوغان: "أعتقد أن وجودكم في اليونان اليوم، بعد 6 سنوات، يعكس هذه الروح الإيجابية".

وقالت ساكيلاروبولو: "بهذه الأفكار، أتمنى الرخاء والسلام للشعب التركي الصديق، وأتمنى إجراء مناقشات بناءة في إطار الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى".

ووصل أردوغان الخميس إلى مطار الفثيريوس فينيزيلوس الدولي بالعاصمة اليونانية أثينا حيث كان في استقباله وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابيتريتس وبعض المسؤولين اليونانيين، وسفير أنقرة لدى أثينا جغطاي أرجيس.

والتقى الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا، وذكر مراسل الأناضول أن اللقاء جرى في مقر رئاسة الوزراء اليونانية بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف جاغتاي قليج، حضرا لقاء أردوغان مع ميتسوتاكيس.

ويرافق أردوغان في زيارته وفد رفيع المستوى يضمّ وزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والداخلية علي يرلي قايا، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتعليم يوسف تكين، والدفاع يشار غولر، والتجارة عمر بولات، والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف جغطاي قليج.