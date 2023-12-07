انطلقت في إسطنبول التركية الخميس، فاعليات القمة الأوروبية حول فلسطين بمشاركة ممثلين من 50 دولة.

وتُعقد القمة بتنظيم منتدى مسلمي أوروبا ورئاسة قضاة فلسطين، وحزب "الرفاه من جديد"، التركي ويشارك بها متحدثون من مختلف دول العالم، يشكّلون أصحاب رأي وفكر وأكاديميين وسياسيين وجامعيين، وممثلي الأديان الإسلام والمسيحية واليهودية.

ويُقام المؤتمر تحت شعار "3 أديان، ودولتان وحلّ واحد"، ومن المنتظر مشاركة ممثلين عن الأديان من مختلف الدول الأوروبية ومن القارات الأخرى.

وحسب المنظمين فإنه ستُلقى كلمات من أجل دعم غزة والاحتجاج على الظلم الممارس في القطاع، إذ بدأ المؤتمر بفيديو عمَّا يجري في غزة، ثم تلاوة من آيات القرآن الكريم.

ويعقب ذلك كلمات المنظمين، ومن المنتظر أن تستمرّ فاعليات القمة يوماً واحداً، وتشهد كلمات الممثلين متتابعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.