أعلنت وزارة الدفاع التركية رفضها التامّ لهجمات القوات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت الخدمية عشوائياً في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في إفادة صحفية قدّمها المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي أق تورك بأنقرة الخميس.

وأوضح أق تورك أن بلاده تتابع من كثب التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمرّ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع: "نؤكّد مرة أخرى أننا لا نقبل أعمال العنف التي تنفّذها إسرائيل باستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين عشوائياً، واليوم نواصل موقفنا ونهجنا الإنساني والعادل تجاه غزة".

وأضاف أق تورك أن التهديدات التي تطال السلام الإقليمي ستستمر، ما دامت إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة.

وأردف: "نتطلع إلى إنهاء الاشتباكات فوراً، ووضع حدّ للقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع، وبدء عملية سلام عادلة ودائمة على أساس مبدأ حلّ الدولتين".

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزَت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 16 ألفاً و250 فلسطينياً، وجرح أكثر من 43 ألف فلسطيني، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر فلسطينية وأممية.