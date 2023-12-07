أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وفاة اثنين من أصل 114 مريضاً فلسطينياً نُقلوا من قطاع غزة إلى تركيا.

وأوضح قوجه في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن تركيا نقلت 114 مريضاً بينهم 26 طفلاً مع ذويهم من غزة إلى أراضيها.

وأضاف أن اثنين من المرضى فقدا حياتيهما، فيما لا يزال 7 مرضى آخرين في وحدة العناية المركزة.

وأشار إلى استمرار فريق التنسيق التركي-المصري في العمل لنقل مرضى جدد من غزة.

وبدأت تركيا منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نقل مرضى السرطان من قطاع غزة عبر مطار العريش المصري.

ونفّذَت أنقرة عمليات إجلاء من غزة إلى تركيا بلغ مجموع المرضى الذين نقلوا من القطاع الفلسطيني خلالها 114، بالإضافة إلى 86 مرافقاً لهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.