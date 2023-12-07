رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس في بيان لها باعتزام بلجيكا منع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية أراضيها.

وقالت: "نرحب بتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بشأن منع دخول المستوطنين المتطرفين لبلاده ورفضه لعنفهم ضد المدنيين واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات تستهدف المتورطين بأعمال عنف تقوض السلام والأمن والاستقرار بالضفة الغربية".

وطالبت الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تبني هذه المواقف والتوجهات وفرض ما يلزم من العقوبات وإجراءات المحاسبة على ميليشيات المستوطنين المسلحة التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أنها ترحب بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبعة بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون، والدعوة إلى محاسبتهم، والمواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأمريكية ضد المستوطنين المتطرفين.

تحذيرات من مسيرة لمتطرفين

في سياق آخر، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الخميس، من تبعات مسيرة دعت لها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بالقدس الشرقية مساء اليوم، للمطالبة بإنهاء سيطرة دائرة الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المسجد..

وقال منظمو المسيرة إنها بمناسبة "عيد الأنوار اليهودي" (الحانوكا بالعبرية)، وستمر من باب العامود (أحد أبواب البلدة القديمة) ثم الحي الإسلامي بالبلدة ثم حائط البراق، الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو حائط المبكى، الملاصق للمسجد الأقصى.

وقال لابيد في تغريدة على منصة إكس: "إن المسيرة في القدس الليلة هي محاولة كاهانية (نسبة إلى الحاخام المتطرف يائير كاهانا) سافرة لإشعال مزيد من الساحات وإحداث مزيد من الدمار والموت، وبصفتي رئيساً (سابقاً) للوزراء، وافقت على تنظيم مسيرات في القدس، ولكن ليس الاستفزازات العنيفة".

وتابع لابيد: "لو كانت في إسرائيل حكومة حقيقية، لما سمحت بذلك".

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت بالمسيرة التي ستنظمها جماعات يمينية متطرفة تدعو لإقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى، بينها "بأيدينا" و"عائدون إلى الهيكل".

وسمحت الشرطة في 2003 للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، دون الحصول على موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، علماً بأن الأردن الوصي على المقدسات في مدينة القدس الشرقية.

وفي المقابل، تفرض الشرطة الإسرائيلية قيوداً مشددة على دخول المسلمين المسجد الأقصى لأداء الصلاة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، إضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أدانت، الأربعاء، سماح شرطة الإسرائيلية بـ"مسيرة المتطرفين"، كما استنكرت "دعوات هؤلاء المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، في خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة"، وفق بيان الوزارة.