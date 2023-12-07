قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الخميس، إن إسرائيل اعتقلت إدارياً نحو 700 فلسطيني في غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة: "اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك، حتى اليوم، نحو 700 شخص في غزة، وجرى تمديد اعتقالهم في إجراء إداري بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين".

ولفتت إلى أن "هذا العدد لا يشمل الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، والذين لم تُحدد أعدادهم.

وكانت هيئة البث أشارت سابقاً إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام مركز تحقيق واعتقال لفلسطينيين جرى اعتقالهم من داخل قطاع غزة.

وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17 ألفاً و177 شهيداً، بالإضافة إلى 46 ألف جريح، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.