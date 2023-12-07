أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة بلاده في جعل "إيجة"، بحر "سلام وتعاون" من خلال خطوات مشتركة بين تركيا واليونان.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا: " نريد جعل إيجة بحر سلام وتعاون، ونود أن تكون تركيا واليونان مثالاً للعالم من خلال خطوات مشتركة".

وأضاف: "نرغب في حل مشكلاتنا الحالية (تركيا واليونان) عبر الحوار البنّاء وحسن الجوار والجهود المشتركة في إطار القانون الدولي".

وأوضح أن التوصل إلى "حل عادل ودائم للقضية القبرصية على أساس الحقائق في الجزيرة سيصب في مصلحة المنطقة بأسرها".

وحول المحادثات التي أجراها مع ميتسوتاكيس، قال أردوغان: "تبادلنا وجهات النظر حول مواقفنا في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​​وطلبنا من وزيرَي خارجيتنا بحث ما ناقشناه".

وأردف: "أكدت ضرورة توخي الحذر لمنع إنشاء معسكرات توفر المأوى للإرهابيين في اليونان".

وتطرق الرئيس التركي إلى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قائلاً إن إسرائيل "تنفّذ عقاباً جماعياً لسكان غزة، وقتل 17 ألف مدني فلسطيني بريء يجرح الضمائر".