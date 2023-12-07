أعلن حزب الله اللبناني الخميس، مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان الجنوبية، وتنفيذه 8 عمليات ضد 7 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود.

ونعى الحزب مقاتلَين اثنين من مدينة الهرمل بمحافظة البقاع شمال شرق لبنان، قائلاً: "ارتقيا في أثناء أدائهما واجبهما الجهادي"، وفق بيانَين منفصلَين.

وفي بيان لاحق، أعلن الحزب مقتل عنصر ثالث من بلدة المجادل في جنوب لبنان، قال إنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، حسب تعبير البيان.

وبمقتل العناصر الثلاثة اليوم، ترتفع حصيلة قتلى حزب الله إلى 93 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بدأت الاشتباكات المسلحة في المناطق الحدودية بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وفق بيانات سابقة صادرة عنه.

فيما بلغت حصيلة المدنيين اللبنانيين الذين قُتلوا بقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 23 شخصاً، بينهم 3 صحفيين و3 أطفال، إضافة إلى جنديّ في الجيش اللبناني.

من جهة ثانية، قال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا موقع بياض بليدا وتجمعَين لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل ‏العلام، وفي منطقة خلة وردة بالأسلحة المناسبة و"حققوا فيه ‏إصابات مباشرة".

وأضاف أن عناصره "استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حزب الله أن مقاتليه "استهدفوا موقع معيان باروخ الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة، واستهدفوا موقع المرج الإسرائيلي مرة ثانية خلال اليوم (الخميس)".

وأشار إلى أن مقاتليه "استهدفوا موقعَي المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة رميش الحدودية بالقذائف الفوسفورية".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق اليوم، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن غارة قرب مبنى تعاونية السجاد في بلدة كونين جنوب لبنان تسببت بأضرار في المبنى".

وأضافت أن "قصفاً إسرائيلياً على تلة حمامص (جنوب) تسبب بإصابة لبناني نُقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي"، واصفة حالته "بالمستقرة".

الوكالة ذكرت أن "أطراف بلدات حولا ومركبا ووادي السلوقي جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي".

وأضافت أن "بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي على الحدود أيضاً، تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي دون أن يسفر عن وقوع أضرار".

وبوتيرة يومية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفاً متقطعاً مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود ومخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة.

ويتواصل هذا القصف على وقع حرب مدمّرة يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت حتى الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً فلسطينياً، و40 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.