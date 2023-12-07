سياسة
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"صفحة جديدة بعلاقات البلدين".. أنقرة وأثينا تقرران مواصلة مشاورات بنّاءة
في زيارة لأثينا تباحث الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اليوناني حول عدد من الملفات منها مكافحة الإرهاب والقضية القبرصية والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. كما قررا إجراء مشاورات مستمرة وبنّاءة واتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين.
"صفحة جديدة بعلاقات البلدين".. أنقرة وأثينا تقرران مواصلة مشاورات بنّاءة
تركيا واليونان تقرران إجراء مشاورات مستمرة وبنّاءة / صورة: AA
7 ديسمبر 2023

أعلنت تركيا واليونان قرارهما إجراء مشاورات مستمرة وبنّاءة حول الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وإجراءات بناء الثقة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك الخميس عقب مؤتمر صحفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعاصمة أثينا.

وورد في البيان: "تركيا واليونان تقرران إجراء مشاورات مستمرة وبنّاءة حول الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وإجراءات بناء الثقة".

وشدد الجانبان على "أهمية تشجيع الأجندة الاقتصادية والتجارية الإيجابية بين تركيا واليونان"، كما تعهدا بالامتناع عن أي بيان أو مبادرة أو إجراء من شأنه أن يعرض السلام في المنطقة للخطر.

وبحث الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني ملفات أخرى منها كيفية تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية القبرصية، فضلاً عن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

في السياق نفسه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة بلاده في جعل "إيجة"، بحر "سلام وتعاون" من خلال خطوات مشتركة بين تركيا واليونان.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده الخميس، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا: "نريد جعل إيجة بحر سلام وتعاون، ونود أن تكون تركيا واليونان مثالاً للعالم من خلال خطوات مشتركة".

وأضاف: "نرغب في حل مشكلاتنا الحالية (تركيا واليونان) عبر الحوار البنّاء وحسن الجوار والجهود المشتركة في إطار القانون الدولي".

وأوضح أن التوصل إلى "حل عادل ودائم للقضية القبرصية على أساس الحقائق في الجزيرة سيصب في مصلحة المنطقة بأسرها".

وحول المحادثات التي أجراها مع ميتسوتاكيس، قال أردوغان: "تبادلنا وجهات النظر حول مواقفنا في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​​وطلبنا من وزيرَي خارجيتنا بحث ما ناقشناه".

وأردف: "أكدت ضرورة توخي الحذر لمنع إنشاء معسكرات توفر المأوى للإرهابيين في اليونان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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