أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الخميس، قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فضلاً عن تدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب على منصة تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في ثالث عملية قنص خلال 24 ساعة.

وذكرت في بيان آخر أنه "خلال الساعات الـ72 الأخيرة تمكن مجاهدو القسام من تدمير 79 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة".

وأفادت أيضاً بتمكن مقاتليها من "تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان (شمال مدينة غزة) وتفجيره فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق" ما أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الكتائب أن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قنصت أمس 6 جنود في المدينة نفسها.

وفي وقت لاحقٍ الخميس قالت كتائب القسام إن مقاتليها "استهدفوا أيضاً 3 ناقلات جند بقذائف الياسين 105، اثنتان في محور التقدم ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وواحدة في محور شرق مدينة خان يونس".

كما أعلنت استهداف "قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم ببيت لاهيا".

بدورها، ادّعت إسرائيل الخميس، اغتيال ناشطَين من حركة حماس في غزة بقصف جوي، قبل عدة أيام.

وقالت في بيان: "صفّت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قبل عدة أيام وبناء على معلومات استخبارية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام عبد العزيز الرنتيسي، المسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة لمنظمة حماس".

وزعمت أن الرنتيسي "تولى المسؤولية عن كل عمليات الاستطلاع في القطاع"، وأنه كان "شريكاً في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس 17177 قتيلاً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.